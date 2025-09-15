프로-스펙스, 2025 FW 시즌 비주얼 화보 공개

프로-스펙스가 2025 FW 시즌의 시작을 알리는 비주얼 화보를 15일 공개했다.

이번 화보는 ‘Always Red’를 메인 슬로건으로 내세워 변함없는 열정과 자신감을 브랜드의 의지로 담아냈다. ‘변화의 시작점’에서 ‘처음도, 지금도, 앞으로도’ 이어질 브랜드의 확고한 가치를 보여주는 데 집중했다.

이번 시즌 화보는 불필요한 요소를 덜어낸 실용적 미니멀리즘을 바탕으로 기능성과 절제된 디자인을 강조한다. 도심을 달리는 러너의 강렬한 인상을 전하며 러너의 에너지도 선명하게 드러낸다.

2025FW 컬렉션은 러닝화와 기능성 의류는 물론, 일상에서도 자연스럽게 어울리는 아이템까지 폭넓은 라인업을 선보인다.

프로-스펙스 관계자는 “브랜드의 변함없는 자신감과 열정을 직관적인 메시지로 표현한 이번 화보를 통해 많은 소비자들이 새로운 시작점에서 프로-스펙스의 역동적인 에너지를 함께 느끼고, 일상 속 건강한 움직임을 시작하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

