“50% 할인” CJ대한통운 추석 앞두고 화주 부담 던다

CJ대한통운의 디지털 운송 플랫폼 '더 운반'이 추석 명설을 앞두고 화주 고객을 대상으로 반값 할인 프로모션을 이달 말까지 진행한다고 15일 밝혔다.

CJ대한통운 더 운반 운임 할인 프로모션. CJ대한통운 제공

'더 운반'은 화물 운송이 필요한 기업, 개인 누구나 가입해 간편하게 주문을 등록하고 운송 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다.

CJ대한통운은 오는 30일까지 '더 운반' 플랫폼에서 신규 결제 카드를 등록한 화주 고객을 대상으로 50% 운임 할인 쿠폰을 지급한다.

CJ대한통운 측은 이번 프로모션을 통해 물동량이 급증하는 명절 성수기 기간 화주의 물류비 부담을 줄이고, 차주에게는 배차 기회 확대 효과를 제공할 것으로 기대하고 있다.

특히 '더 운반'은 운송료 익일지급 정책을 시행하는 등 이용 차주들이 수배송 물량 증가에 더해 신속한 대금 정산까지 보장받을 수 있도록 했다.

또 기업별 비즈니스 수요에 최적화된 운송 설루션 컨설팅과 계약물류 등을 제공해 단순 운송을 넘어 고객사의 핵심 물류파트너로 자리매김한다는 계획이다.

하재영 CJ대한통운 더 운반 디지털플랫폼담당은 "편리한 운송 경험을 제공하고 운임 고민이 있는 화주에게 도움이 되고자 이 같은 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 화주와 차주 모두가 만족할 수 있는 서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지