헤어케어 전문 브랜드 릴리이브, 윤은혜와 함께 브랜드 시너지 강화

헤어케어 전문 브랜드 릴리이브(Lilyeve)는 배우 윤은혜를 브랜드 전속 모델로 발탁하고, 브랜드 인지도 제고 및 프리미엄 홈 헤어케어 시장 내 경쟁력 강화를 본격화한다고 16일 밝혔다.

윤은혜는 건강한 라이프스타일과 꾸준한 셀프케어 이미지로 2030은 물론 4050 여성 소비자층까지 폭넓은 지지를 받고 있는 인물로, 릴리이브가 추구하는 ‘기능을 넘어 일상에 녹아드는 헤어케어’ 철학과 잘 부합한다. 릴리이브는 이번 모델 기용을 계기로 브랜드의 핵심 정체성을 강화하고, 캠페인 메시지와 시각적 통일성을 통해 소비자와의 접점을 넓혀나갈 계획이다.

릴리이브의 대표 제품 ‘그로우턴 탈모앰플’은 국내 최초 3세대 엑소좀 기술을 적용한 고기능성 탈모 케어 제품으로, 누적 판매량 114만 개를 돌파하고 올리브영 헤어케어 카테고리 1위를 기록하는 등 높은 성과를 보이고 있다. 브러쉬 일체형 어플리케이터를 통해 유효 성분의 두피 흡수력을 높이고, 사용 편의성까지 고려한 설계가 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

릴리이브는 앞으로도 기능성 성분과 사용자 중심의 제품 기획을 바탕으로, 소비자 라이프스타일에 밀착된 프리미엄 헤어케어 브랜드로 자리매김한다는 방침이다.

브랜드 관계자는 “윤은혜 씨의 건강한 이미지와 함께 릴리이브의 브랜드 경쟁력을 한층 끌어올릴 수 있을 것으로 기대한다”며, “앞으로도 차별화된 기술력과 진정성 있는 메시지로 고객들과의 소통을 강화해 나가겠다”고 전했다.

