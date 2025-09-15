LF 헤지스, ‘제2회 헤지스 디자인 공모전’ 개최

LF ‘헤지스’는 글로벌 미래 세대를 위한 ‘제2회 헤지스 디자인 공모전’을 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 공모전은 ‘헤지스’와 ‘한국섬유수출입협회’(KTTA), CLO 플랫폼 ‘커넥트’가 공동 주관하며, 글로벌 고객과의 접점을 확대하고 브랜드 혁신을 위한 디지털 창작 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 3D 의상 디자인 소프트웨어 ‘클로’가 운영하는 ‘커넥트’는 3D 디지털 패션 창작자들이 직접 작품을 업로드하고 공유하며 브랜드와 협업 기회를 얻는 글로벌 커뮤니티다. 현재 미국·중국·한국·영국·러시아·프랑스 등 다양한 국적의 창작자들이 활동하고 있다.

공모전 주제는 헤지스 진출 국가별 ‘풋볼 클럽 컬렉션’의 토탈 룩 디자인이다. 참가자들은 헤지스가 진출해 있는 각 나라의 고유한 스포츠 문화, 감성, 라이프스타일을 담아 빈티지 클래식 캐주얼 룩을 제안해야 하며, 헤지스의 26SS 시즌 테마 중 하나인 ‘축구(Football)’를 중심으로 ‘시간을 초월한 라커룸’ 콘셉트를 표현하게 된다.

제안된 8가지 컬러 팔레트를 활용해 상하의 컬렉션 색상을 구성하며, 컬러의 채도와 밝기 조절은 자유롭게 허용된다. CLO 기술 활용이 가능한 글로벌 디자이너라면 누구나 참여 가능하다.

공모전 일정은 9월 16일부터 10월 16일까지 한 달간 온라인 접수, 10월 17일부터 30일까지 평가 및 심사를 거쳐 10월 31일 최종 수상작 발표로 진행된다. 선정된 수상작은 샘플 제작 후 헤지스 26FW 글로벌 수주회에서 전시되며, 바이어 반응에 따라 실제 발주 및 글로벌 스토어 출시로 이어질 가능성도 검토된다.

LF 헤지스 관계자는 “디지털 전환과 혁신을 지속하는 글로벌 브랜드로서, 이번 공모전은 다양한 국적 디자이너들의 창의적인 아이디어를 직접 만날 수 있는 기회”라며 “헤지스는 언제나 혁신과 변화에 오픈된 마인드로 글로벌 시장에서 차별화된 포지셔닝을 확고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지