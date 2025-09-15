어린이 성장 전문 브랜드 '아이클랩' 첫 프로모션 진행

어린이 성장 전문 브랜드 ‘아이클랩’에서 키성장 젤리스틱 FGO 제품을 출시했다고 15일 밝혔다.

‘아이클랩’은 기존 성장 제품과 달리 저당 설계를 적용해 당 섭취 부담을 최소화하면서, 성장에 필요한 핵심 성분들을 균형있게 배합한 것이 특징이다.

주원료인 유산균발효굴추출물 FGO (에프지오)는 이미 국내 인체적용시험을 통해 키성장 관련 효과가 확인된 기능성 원료로 알려져 있다. ‘아이클랩’은 여기에 홍삼, 칼슘, 마그네슘, 아연을 함께 배합해 종합 성장 관리 솔루션을 제시했다.

대한성장의학회에 따르면 키성장은 영양섭취, 충분한 수면, 스트레스 관리, 적정 체중 유지가 중요한 요인으로 꼽힌다. 특히 과도한 당 섭취는 비만을 유발해 성장판 조기 폐쇄로 이어질 수 있다. ‘아이클랩’은 저당 설계와 함께 균형잡힌 기능성 성분 배합으로 이러한 성장 관리 니즈를 충족했다.

섭취 편의성도 고려했다. ‘아이클랩’은 하루 한 포로 간편하게 섭취 할 수 있는 스틱형 젤리 제형으로 아이들이 선호하는 딸기맛을 적용해 기호성까지 높였다.

아이클랩 관계자는 “아이클랩은 국내 최초 저당 키성장 건강기능식품으로서, 연구 근거와 과학적 성분 배합을 모두 갖춘 차별화된 제품”이라며, “이런 차별점에 많은 부모님이 공감하여 쿠팡 예약구를 성황리에 잘 마무리할 수 있어 감사하다”고 전했다.

국내 최초 저당 키성장 건강기능식품 ‘아이클랩 키 성장 젤리스틱 FGO’은 키성장젤리 부문에서 쿠팡 1위를 기록하는 등 이에 힘입어 자사몰 오픈 기념 런칭 프로모션이 진행 중이다.

