'양다리 의혹' 사카구치 켄타로, 부국제 불참·기자간담회 취소

일본 배우 사카구치 켄타로. 한윤종 기자

배우 사카구치 켄타로가 출연한 영화 '파이널피스'의 부산국제영화제 기자간담회가 돌연 취소됐다.

부산국제영화제 측은 15일 "'파이널피스' 기자간담회가 게스트의 사정으로 부득이하게 취소되었음을 알려드린다. 갑작스러운 일정 변경에 너른 양해 부탁드린다"며 "추후 진행되는 일정과 인터뷰 관련 내용은 다시 안내드리겠다"고 공식 입장을 전했다.

원래대로라면 사카구치 켄타로는 오는 17일 개막하는 제30회 부산국제영화제에 참석하고 다음 날 기자회견을 진행할 계획이었다.

정확한 사정을 밝히지는 않았지만 그의 이같은 공식석상 불참 의사는 최근 휩싸인 양다리 의혹의 여파인 것으로 예상된다.

일본 주간문춘은 지난 9일 그가 3살 연상의 헤어·메이크업 아티스트인 일반인 여성과 4년째 열애중이며, 도쿄 도내 고급 맨션 동거중이라고 보도했다.

이와 더불어 지난 4월 유부남 배우 다나카 케이와 불륜설이 제기됐던 배우 나가노 메이까지 더해져 삼각관계라는 주장이 밝혀지면서 일본 연예계와 팬들에 큰 충격을 안겼다.

알려진 바에 따르면 사카구치 켄타로는 3살 연상 여성과의 동거 사실은 인정했지만 현재는 결별한 상태라고 전했고, 나가노 메이와의 관계에 대해서는 아직 입장을 밝히지 않은 상태다.

사카구치 켄타로는 일본 패션 잡지 '맨즈 논노'(Mens NonNo) 모델로 데뷔해 현재 배우로 활동중이다.

그는 청순하고 담백한 외모로 '소금상 미남', '일본 서강준'으로도 불리며 국내에도 다수의 팬층을 보유하고 있다.

그의 대표작으로는 드라마 '언젠가 이 사랑을 떠올리면 울어버릴거야', '중쇄를 찍자!', '도쿄 타라레바 아가씨', '혼인 신고서에 도장을 찍었을 뿐인데'와 영화 '극장판 시그널', '너와 100번째 사랑'가 있으며 다수의 작품에서 안정적인 연기를 펼쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지