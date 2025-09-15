도드람 후원 ‘OK저축은행 읏맨 OPEN’ 골프대회 성료

한돈 전문식품 브랜드 도드람은 자사가 공식 후원한 ‘OK저축은행 읏맨 OPEN’ 골프대회가 성료했다고 15일 밝혔다. 도드람 제공

한돈 전문식품 브랜드 도드람은 자사가 공식 후원한 ‘OK저축은행 읏맨 OPEN’ 골프대회가 성료했다고 15일 밝혔다.

지난 12~14일 경기도 포천 아도니스CC에서 열린 대회는 OK저축은행이 주최하고 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 한국여자프로골프투어(KLPGT)가 주관했다.

총상금 10억원을 놓고 국내 정상급 선수 120여명이 경쟁을 펼친 이 대회는 SBS Golf 채널로 전국 골프 팬들에게 생중계됐다.

도드람은 지난 14일 푸드트럭을 운영하며 도드람한돈 삼겹살과 목살구이 약 1500인분을 제공했다.

프로배구 등 다양한 스포츠 후원으로 소비자와의 접점을 확대해 온 도드람은 골프 인구 증가에 맞춰 고급스럽고 신뢰감 있는 브랜드 이미지를 전달하고자 올해로 3년째 대회 스폰서로 참여 중이다.

박광욱 도드람 조합장은 “다양한 스포츠 마케팅 활동을 통해 소비자에게 더 가까이 다가가고, 도드람한돈만의 차별화된 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.

