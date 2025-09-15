동물보호단체 "청도소싸움은 전통문화 아닌 동물학대… 즉각 폐지해야"

"청도소싸움은 전통문화가 아닌 동물학대다. 즉각 폐지해야한다"

동물학대 소싸움 폐지 전국행동은 15일 경북 청도군 앞에서 소싸움 폐지를 촉구하는 기자회견을 갖고 "동물의 고통은 전통문화가 아닌 만큼 청도 소싸움대회를 즉각 중단하고, 군민 세금을 갉아먹는 소싸움경기장을 운영하는 청도공영사업공사를 즉각 폐지해야 한다"고 주장했다.

2023년 4월14일, ‘2023 청도소싸움’ 축제가 열린 경북 청도소싸움경기장에서 싸움소들이 대결을 벌이고 있다. 뉴시스

동물학대 소싸움 폐지 전국행동은 동물권 단체인 '동물해방물결'과 기본소득당 동물·생태위원회 어스링스, 녹색당 동물권위원회, 동물권행동 카라 등으로 구성됐다.

전국행동은 이어 "청도군의회는 청도공영사업공사에 대한 청문과 특별감사를 즉시 실시하고, 소싸움 관련 조례를 폐지하라"고 촉구했다.

전국행동에 따르면 청도공영사업공사는 청도군이 전액 출자해 설립했지만 2011년 개장 이후 매년 수십억원의 적자가 나고 있다.

지난해에는 96억원의 보조금이 투입됐지만 순수익은 5900만원에 불과했고, 2021년에도 10억원이 넘는 적자가 발생했다.

이 단체 관계자는 "전통이라는 명분도, 지역경제 활성화라는 구실도 무너진 만큼 소싸움을 더 이상 지속할 이유가 없다"며 "청도군이 혈세 낭비를 멈추고 동물학대 논란을 끝내 군민에게 더 나은 삶을 보장하는 지역으로 거듭났으면 한다"고 목소리를 높였다

한편 청도군은 지난해 10월 해마다 열리는 소싸움축제를 올해는 열지 않겠다며 관련 예산을 편성하지 않았지만, 올해 1차 추경예산 편성 때 2억9000여만원을 배정해 동물권단체가 집단 반발하고 나섰다.

