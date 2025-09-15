전남도 ‘친환경농산물 구매알선센터’ 전국 첫 도입… 판로고충 해소 톡톡

전국에서 처음 도입한 전남도 ‘친환경농산물 구매알선센터’가 농가의 판로고충 해소에 역할을 톡톡히 하고 있다.

전남도는 지난 6월 전국 최초로 시행한 ‘친환경농산물 구매알선센터’가 3개월만에 토마토와 멜론 등 2억6000만원 상당을 알선 판매하는 성과를 올렸다고 15일 밝혔다.

호남권친환경농산물물류센터 전경. 전남도 제공

친환경농산물 구매알선센터는 9월 30일까지 4개월간 나주에 있는 호남권친환경농산물종합물류센터에서 시범·운영되고 있다. 이용 대상은 과수, 채소 등 36개 인증품목 재배 농가다.

이들 농가는 △계약을 하지 않아 판로가 없는 농가 △납품처 사정으로 공급에 차질이 생긴 농가 △신규 구매를 희망하는 유통업체가 발생한 경우 등이다. 이는 농가의 판로 확보 어려움과 유통업체의 생산정보 부족에 따른 수급 불안정을 동시에 해소하고 있다는 평가가 나온다.

그 결과 지난 3개월간 30여 농가가 생산한 토마토, 대파 등 6개 품목 25t을 수도권 학교급식 등을 통해 2억6000만원 상당을 알선하고 판매했다.

나주에서 방울토마토를 재배하는 한 농민은 “올해 계약재배 물량 중 일부를 납품할 수 없게 됐는데, 신문을 통해 알선센터를 알게 돼 5000만원 상당의 물량을 안정적으로 판매할 수 있었다”고 말했다.

구매알선 신청은 농가가 직접 호남권친환경농산물물류센터로 전화하거나 누리집을 통해 가능하다. 품목별로 구매 결정이 이뤄지면 센터에서 매주 1~2회 해당 시군을 방문해 수거 후 정산한다.

김영석 전남도 친환경농업과장은 “친환경 농업인이 판로 걱정 없이 생산에만 전념하도록 운영 활성화에 최선을 다하겠다”며 “10월부터 본격 운영되는 구매 알선센터에도 농업인의 많은 관심과 활용 바란다”고 말했다.

이어 “품목별로 생산 시기와 출하량을 예측해 선제적 판로 확보가 가능하도록 친환경농산물 생산·유통 관리 시스템’ 구축에 온힘을 쏟겠다”고 덧붙였다.

