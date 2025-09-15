코스피, 3420 찍고 오름폭 둔화…"차익실현 매물 영향"

코스피가 15일 장중 3,420까지 올랐다가 오름폭이 둔화하는 흐름을 보이고 있다.



나흘 연속 사상 최고치를 경신했던 코스피는 대주주 기준 현행 유지라는 호재를 소화한 후 잠시 숨을 고르는 모습이다.



코스피는 이날 오전 11시 16분 현재 전장보다 9.73포인트(0.29%) 오른 3,405.27에서 거래되고 있다.

15일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

지수는 전장보다 12.24포인트(0.36%) 오른 3,407.78로 출발해 한때 3,420.23까지 치솟았다. 이후 상승세가 완만해져 잠시 하락세로 돌아서기도 했으나 다시 오르며 3,400선에서 오름폭을 조절하고 있다.



유가증권시장에서 외국인이 2천215억원 순매수 중이다. 개인과 기관은 각각 724억원, 1천324억원 순매도하고 있다.



코스피200 선물시장에서는 외국인(924억원), 기관(17억원), 개인(266억원) 모두 매도 우위를 보인다.



정부는 장 시작 전 주식 양도세를 부과하는 대주주 기준과 관련해 현행대로 '종목당 50억원'을 유지한다고 밝혔다.



구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 국회 '추석 민생안정대책 당정협의'에서 "자본시장 활성화에 대한 국민적 열망과 함께 대주주 기준 유지가 필요하다는 더불어민주당의 입장 등을 종합적으로 고려했다"며 이같이 말했다.



앞서 기재부는 지난 7월 말 대주주의 종목당 주식보유액 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하는 내용의 세제 개편안을 내놓은 바 있는데, 이를 뒤집은 것이다.



시장은 이런 발표에 환영하며 장 초반 가파른 상승세를 보였지만, 차익실현 매물이 출회하며 상승분을 상당 부분 반납했다.



지난주 말 뉴욕증시에서 보여준 기술주 강세에 힘입어 4% 가까이 급등했던 SK하이닉스[000660]는 현재 0.30% 상승한 32만9천500원에 거래되고 있다.



삼성전자[005930]는 1.72% 오른 7만6천700원이다.



이외 시가총액 상위종목 중 KB금융[105560](1.55%)은 오르고 있고, LG에너지솔루션[373220](-0.56%), 삼성바이오로직스[207940](-0.87%), 한화에어로스페이스[012450](-1.60%)는 내리고 있다.



업종별로는 화학(0.70%), 금속(0.38%), 전기·전자(0.93%), 의료·정밀기기(0.89%), 유통(3.25%), 증권(4.72%) 등은 상승세고, 제약(-0.72%), 비금속(-1.09%), 기계·장비(-1.50%), 운송·창고(-2.04%) 등은 하락세다.



유안타증권 박성철 연구원은 "코스피 신고가 경신 랠리를 이끌었던 주도주가 차익실현 매물로 약세로 돌아섰다"며 "반도체 대형주도 장중 상승 폭을 줄였다"고 분석했다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장 대비 0.14포인트(0.02%) 내린 846.94다.



지수는 전장보다 2.56포인트(0.30%) 오른 849.64로 시작해 장 초반 상승하다가 점차 하락세로 바뀌었다.



코스닥시장에서 개인은 1천823억원 순매수 중이고, 외국인과 기관은 각각 1천253억원, 328억원 순매도하고 있다.



에코프로비엠[247540](1.34%), 레인보우로보틱스[277810](2.38%)는 오르고 있고, 알테오젠[196170](-0.41%), 펩트론[087010](-0.33%), 파마리서치[214450](-3.42%)는 내리고 있다.

