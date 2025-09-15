양손에 흉기 들고 부산 도심 활보한 20대 남성 긴급체포

퇴근시간 유동인구가 많은 부산 도심에서 양손에 흉기를 들고 시민들 사이를 활보한 20대가 경찰에 붙잡혔다.

부산경찰청 기동순찰대는 공공장소 흉기소지죄 혐의로 20대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

부산 연제구 부산경찰청. 뉴시스

경찰에 따르면 A씨는 지난 9일 오후 6시20분쯤 양손에 흉기를 들고 부산 부산진구 서면 유흥가를 활보하며, 시민들에게 불안감과 공포심을 유발한 혐의를 받고 있다.

경찰은 “양손에 흉기를 들고 거리를 돌아다니는 남성이 있다”는 112신고를 접수하고, 현장에 출동해 면밀한 수색과 적극적인 불심검문을 통해 A씨를 붙잡았다.

A씨의 호주머니에서 흉기 1정을 발견한 경찰은 범행동기 추궁 과정에서 A씨로부터 “흉기 1정을 인근 화장실에 버렸다”는 진술을 확보하고, 해당 장소에서 흉기 1정을 추가로 발견했다. 경찰은 A씨를 공공장소 흉기소지죄로 현행범 체포하고, 불구속 상태로 수사 중이라고 설명했다.

경찰 관계자는 “이상동기 범죄 예방을 위해 시민들에게 불안감이나 공포심을 유발하며 안전을 위협하는 행동에 대해 적극적으로 대응하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지