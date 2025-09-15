경북도, 북극항로추진팀 신설…영일만항 거점항만 꿰찰까

경북도가 정부의 북극항로 개발에 대응하고자 ‘북극항로추진팀’을 신설했다고 15일 밝혔다.

북극항로는 북극해와 러시아 북부를 지나 유럽으로 가는 항로다. 기존 인도양을 지나 수에즈 운하를 통과하는 항로보다 이동 거리를 3분의 2 수준으로 단축할 수 있다.

포항 영일만항. 경북도 제공

북극항로추진팀은 경북도 동부청사의 환동해지역본부장 직속 조직으로 편성돼 북극항로 개발 정책 발굴과 영일만항의 북방물류 거점항만 육성 지원, 극지·항만과 관련된 필수인력 확보를 위한 전문 인재 양성 등을 추진한다. 여기에 정부의 북극항로 정책 수립에 대응하고 전문가와의 협력망을 구축해 전략 과제 발굴에 나선다는 계획을 세웠다.

도는 북극항로 개척을 위해 새 정부의 경북 7대 광역공약에 영일만항 확충 지원을 포함시킨 바 있다. 내년 정부 예산에 국가투자예산으로 영일만항 남방파제 2단계 축조 사업 1112억원, 영일만 횡단 구간 고속도로 건설 285억원, 영일만항 소형선 부두 축조 132억원 등을 반영시키는 데 머리를 맞대고 있다.

최영숙 환동해지역본부장은 “북극항로는 기후변화에 따른 세계 물류산업의 중요한 전략 항로로 주목받고 있다”며 “영일항만이 지역의 철강과 에너지 산업 발전에도 도움을 주도록 북극항로추진팀이 역할을 할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지