고현정, 전남편 정용진 조카 애니에 '좋아요'→'취소' 왜?

배우 고현정이 그룹 '올데이프로젝트' 멤버 애니(본명 문서윤)의 화보에 '좋아요'를 눌렀다가 곧바로 취소해 눈길을 끌었다.

15일 연예계에 따르면 최근 패션 매거진 '더블유 코리아(W KOREA)' 소셜미디어에는 올데이프로젝트 화보가 공개됐다.

고현정(왼쪽), 애니. 인스타그램 캡처

고현정은 이 가운데 애니 게시물에 '좋아요'를 남기며 조용히 응원을 보냈다.

그러나 해당 장면이 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 확산되자 고현정은 '좋아요'를 취소했다. 예상 밖의 관심에 부담을 느낀 것으로 해석된다.

애니는 정유경 신세계 회장의 장녀이자 정용진 신세계그룹 회장의 조카로, 고현정은 지난 1995년 정 회장과 결혼해 1남 1녀를 두었으나 2003년 이혼했다.

이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀이기도 한 애니는 미국 컬럼비아대에서 학업을 잠시 멈추고 가수 활동을 준비했다.

지난 6월 싱글 'FAMOUS'를 발매하며 5인조 혼성그룹 올데이프로젝트 멤버로 데뷔했다.

고현정은 SBS TV 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에 출연 중이다.

