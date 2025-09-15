“스포츠로 싹트는 사랑”…예천군, 청춘남녀 만남 추진한다

예천군은 10월3일까지 청춘남녀 만남행사 ‘솔로엔딩 버저비터’ 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다. 이번 행사는 10월11일 하루 일정으로 진행되며 반복되는 일상과 바쁜 사회생활 속에서 지친 청춘남녀들에게 힐링과 새로운 인연의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

솔로엔딩 버저비터는 예천군 및 대구실내체육관에서 진행한다. 참가자들은 프로농구 경기 관람과 런치&디너 토크, 커플매칭 등의 프로그램을 통해 자연스럽게 소통하고 교류할 수 있는 시간을 가진다. 특히 운동을 함께 관람하며 새로운 인연을 만날 수 있는 기회를 제공한다.

모집인원은 미혼남녀 총 30명이다. 참가가 가능한 남성은 예천군 또는 경북도청 신도시에 주소나 직장을 둔 1986~1999년이다. 여성은 경북 지역에 주소 또는 직장을 둔 1986~1999년생이다.

참가 희망자는 예천군청 홈페이지에 게시된 참가 신청서와 구비서류를 갖춰 제출하면 된다.

군 관계자는 “솔로엔딩 버저비터가 청춘남녀들이 스포츠를 통해 자연스럽게 소통하고 새로운 인연을 만들 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 바라고 많은 청춘들의 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

