‘김건희·건진법사 의혹’ 핵심들, 줄줄이 구속 심사대 선다

김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 주요 수사 대상자들에 대한 구속영장 발부 여부가 이번 주 중 잇달아 나온다. 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨를 구속기소한 뒤 여죄 수사를 이어가고 있는 특검팀이 김씨의 이른바 ‘매관매직’ 의혹과 ‘건진법사 청탁’ 의혹 핵심 피의자들의 신병을 확보한다면 향후 수사가 급물살을 탈 것으로 보인다.



14일 법조계에 따르면 특검이 김건희씨와 세계평화통일가정연합(통일교)의 유착 의혹 발단으로 지목한 국민의힘 권성동 의원은 16일 오후 2시 서울중앙지법에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 뒤 구속 여부가 결정된다. 지난 7월 윤 전 대통령 재구속을 결정한 남세진(사법연수원 33기) 영장전담 부장판사가 심사한다. 현역 의원인 권 의원에 대한 체포동의안이 11일 국회 본회의에서 표결에 부쳐졌는데, 재석 177명 중 찬성 173명, 반대 1명, 기권 1명, 무효 2명으로 통과됐다.

권 의원은 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속기소)에게 당시 국민의힘 대선후보였던 윤 전 대통령이 20대 대선에서 당선되면 통일교 현안을 국가 정책으로 추진해 달라는 등 청탁과 함께 1억원을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받고 있다. 특검은 권 의원이 2022년 2∼3월 한학자 통일교 총재로부터 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹과 통일교 지도부의 해외 원정도박 경찰 수사 정보를 통일교 측에 흘려 수사에 대비하도록 했다는 의혹도 들여다보고 있다.



한 총재 측은 특검의 15일 소환 통보에 심장 시술에 따른 건강 문제를 이유로 또다시 불출석 사유서를 제출했다. 특검은 한 총재가 세 차례 출석 요구에 응하지 않았다며 “향후 대책을 검토 중”이라고 압박했다. 이에 한 총재 측은 17일 또는 18일 중 특검이 지정하는 날에 자진 출석해 성실히 조사에 임하겠다는 입장을 밝혔다.



2022년 6월 지방선거를 앞두고 건진법사 전성배씨(구속기소)에게 국민의힘 공천을 청탁하면서 1억원을 전달한 혐의를 받는 박창욱 경북도의원(당시 후보자)과 이 과정에서 브로커 역할을 한 사업가 김모씨는 15일 영장실질심사를 받은 뒤 이르면 당일 구속 여부가 가려진다.



김건희씨의 공천개입 의혹과 관련해 김씨의 친오빠 김진우씨에게 1억원이 넘는 이우환 화백의 그림 ‘No. 800298’을 전달한 김상민 전 부장검사는 17일 영장실질심사가 예정돼 있다.



특검은 김씨 측이 고가 그림을 받은 대가로 김 전 부장검사가 지난해 4·10 총선에서 경남 창원 의창 지역구에 국민의힘 공천을 받을 수 있도록 영향력을 행사하고, 낙천 이후 국가정보원 법률특보로 임명되는 데 힘을 썼다고 의심하고 있다. 김 전 부장검사가 총선 출마를 준비하면서 사업가 박모씨 측으로부터 선거용 차량 대여비를 대납받았다는 의혹도 제기됐다.



해병대원 순직 사건과 수사 외압 의혹을 수사하는 채해병 특검팀(특검 이명현)은 이종섭 전 국방부 장관의 ‘도피성 주호주대사 임명’ 의혹과 관련해 이날 이충면 전 국가안보실 외교비서관을 참고인으로 다시 불러 조사했다. 특검은 호주로 출국했던 이 전 장관의 귀국 명분이 된 ‘방산 협력 주요 공관장회의’가 안보실 주도로 급조됐다는 정황에 주목하고 당시 근무한 관계자들을 줄소환해 조사하고 있다. 17일에는 당사자인 이 전 장관을 참고인 신분으로 조사할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지