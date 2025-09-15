'빨간 마후라' 부른 쟈니브라더스 멤버 진성만 미국서 별세

1960년대 히트곡 '빨간 마후라'를 부른 남성사중창단 쟈니브라더스 멤버이자 영화 제작자인 진성만이 지난 13일(현지시간) 가족과 생활하던 미국 로스앤젤레스에서 별세했다. 향년 85세.



박성서 대중음악평론가는 14일 연합뉴스에 "진성만이 미국에서 지병으로 세상을 떠났다"며 "장례식은 미국 현지에서 치러질 예정"이라고 전했다.



고인은 1940년 3월 전북 익산에서 3남 1녀 가운데 장남으로 태어났다.



그는 21세 때인 1961년 '예그린악단'(이하 예그린)의 합창단원으로 음악 활동을 시작했다. 그러나 얼마 되지 않아 예그린이 해산하자 진성만은 1963년 동아방송 1기로 성우 활동에 나섰다. 배우 사미자와 김무생 등이 그의 동기다.



하지만 고인이 주로 힘을 쏟았던 분야는 역시 음악이었다.

박성서 대중음악평론가 제공

진성만은 1963년 예그린 단원 출신 김준, 양영일, 김현진과 쟈니브라더스를 결성해 그해 동아방송 중창 콩쿠르에서 최우수상을 받으며 이름을 알렸다.



이들은 이듬해인 1964년 동명 영화 OST '빨간 마후라'가 크게 히트하면서 톱스타로 부상했다. 쟈니브라더스의 명실상부한 대표곡인 이 노래는 1년 전인 1963년 영화 제작 과정에서 급히 탄생했다.



1963년 초여름 영화 제작사 신필름 측은 작곡가 황문평에게 '빨간 마후라' 주제가 작곡을 의뢰했다. 이 OST는 파일럿들이 처음 출격할 때 불러야 하는데 마침 그날이 어느 공군 기지 비행장을 빌려 촬영하는 날이어서 당장 당일에 만들어야 한다는 독촉이었다.



급하게 가사를 받아 든 황문평은 급한 대로 가수를 물색했고, 마침 중창경연대회에 출전한 신예 쟈니브라더스가 있다는 것을 알고서 동아방송으로 향하는 택시에서 멜로디를 다듬었다.

박성서 평론가는 "황문평은 OST를 의뢰받은 뒤 불과 몇 시간 만에 작곡했고, 쟈니브라더스는 두서너 번의 연습 후에 곧바로 '빨간 마후라'를 녹음했다"며 "네 멤버가 (예그린 시절부터) 모두 악보를 한 번 보고 곧바로 노래할 수 있는 실력자들이어서 가능했던 일"이라고 설명했다.



'빨간 마후라'는 발표와 동시에 우리나라 공군의 대표 군가로 자리 잡으며 큰 인기를 끌었다.



박성서 평론가는 "'영화가 여러 영화제에서 상을 휩쓸고 해외에도 수출되면서 대만에서도 '빨간 마후라'가 자국 공군가로 불릴 정도였다"고 말했다.



쟈니브라더스는 '빨간 마후라'를 시작으로 '방앗간 집 둘째 딸', '아나 농부야', '마포 사는 황부자', '수평선' 등을 잇달아 히트시키며 당대 최고 인기 그룹으로 군림했다.



고인과 멤버들은 그러나 1968년 8월 '그룹보다 솔로로 활동하는 게 더 바람직하다'는 결론을 내리고 TBC '쇼쇼쇼'에서 '쟈니브라더스 고별쇼'를 열고 해체했다. 하지만 이후 주변 권유에 '메아리진'이란 팀을 결성해 다시 활동했으나 이 팀 역시 1971년 해산했다.

좌로부터 시계 방향으로 김준, 김현진, 양영일, 진성만(가운데). 박성서 대중음악평론가 제공

고인과 멤버들은 1973년 1월 TBC '쇼쇼쇼' 400회 특집 방송에서 고별 무대를 꾸미기도 했다.



고인은 그룹 해체 이후 영화 제작자로 변신해 1986년 영화배우 김지미가 설립한 '지미필름' 대표를 맡아 '오렌지 나라', '명자 아끼꼬 쏘냐', '물의 나라', '아낌없이 주련다' 등을 제작했다. '아낌없이 주련다'의 주제가를 직접 부르기도 했다. 그는 김지미의 친동생인 김지애 씨와 결혼했다.



지미필름은 '로보캅'과 '마지막 황제' 등 1980년대 굵직한 히트작을 수입해 진성만은 영화계에서 기획과 흥행에 뛰어난 인물로 평가받았다.



쟈니브라더스는 1973년 '쇼쇼쇼' 마지막 무대 이후 34년 만인 2007년 3월 KBS '가요무대, 돌아온 쟈니브라더스'로 재결합해 팬들을 반갑게 했다.



진성만은 이후 가족이 있는 미국 로스앤젤레스와 한국을 오가며 활동해 2016년 첫 솔로 앨범을 냈고, '진성만 팝 & 재즈 콘서트 공연'도 열었다.



박성서 평론가는 "진성만이 활동한 쟈니브라더스는 남성적 매력이 한껏 돋보였던 사중창단이었다"며 "2007년 재결합 당시 '빨간 마후라'가 잘 어울리는 외모에 전성기 못지않은 깊이까지 갖췄고, 정겨운 화음으로 많은 실버 세대에게 사랑받았다"고 평했다.



유족으로는 부인 김씨와 세 딸이 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지