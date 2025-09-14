김정은 “핵 보유국 지위 불가역적”

김정은 북한 국무위원장이 핵무력과 상용무력(재래식 무기)을 동시에 발전시키는 정책으로 국방전략을 수정할 것이란 방침이 파악됐다. 북한이 남측에 비해 크게 뒤떨어진 것으로 평가되는 재래식 무기 개발에 속도를 내는 것은 새로운 위협이 될 전망이다. 북한은 김 위원장이 이룬 ‘핵 보유국 지위’가 불가역적이라 선언하고, 한·미·일 연합훈련에 대한 김여정 노동당 부부장의 담화도 발표했다.



13일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 내년 개최될 제9차 당대회에서 핵무력과 상용무력 병진정책을 제시할 것이라고 밝혔다. 통신은 김 위원장이 지난 11∼12일 국방과학원 장갑방어무기연구소와 전자무기연구소를 현지지도한 사실을 보도하며 이러한 방침을 함께 전했다.



이날 노동신문은 “우리 국가의 전략적 지위가 세계에 명백히 각인되고 핵보유국의 지위가 불가역적인 것으로 된 것은 천하제일 배짱가이신 총비서 동지만이 이룩하실 수 있는 업적”이라고 보도했다. 김 부부장은 15∼19일 한·미·일 군사훈련에 대해 “무모한 힘자랑질은 좋지 못한 결과를 가져다줄 것”이라고 위협했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지