‘투자 백지수표’ 압박하는 美… 韓경제 불안감 고조 [한·미 관세협상 난기류]

미국과의 관세협상이 교착상태에 빠진 상황에서 한국경제에 가해지는 충격파가 예상보다 커질 수 있다는 우려가 나오고 있다. 미국은 우리나라 외환보유액의 84%에 달하는 3500억달러 규모의 대미 투자를 사실상 ‘백지수표’로 요구 중인데, 투자가 그대로 이뤄질 경우 IMF(국제통화기금) 사태와 같은 외환부족 사태로 이어질 수 있다는 지적이다.



전문가들은 14일 ‘상호관세 15%’를 위한 조건부인 3500억달러 대미 투자에 대해 신중해야 한다고 입을 모았다. 이미 관세로 우리 경제에 충격이 가해진 상황에서 대규모 투자가 미칠 영향을 살펴봐야 한다는 것이다. 정세은 충남대 교수(경제학)는 “상호관세 15%를 위한 협상이지만, 관세 인하를 통해 우리 경제가 얻는 이득이 3500억달러 대미 투자보다 큰 것인지 따져봐야 한다”고 짚었다.

미국 현지에서 한미 관세협상 관련 후속 협의를 한 김정관 산업통상자원부 장관이 14일 영종도 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

또 한미 양국이 합의한 대규모 대미 투자로 인해 ‘IMF 트라우마’를 자극할 수 있다는 우려도 높다. 내수경제의 둔화가 지속되는 상황에서 경제심리를 위축시킬 수 있다는 것이다.



미국은 “일본은 이미 계약서에 서명했다”며 우리 정부를 압박하고 있는데, 한국과 일본의 경제 체급이나 외환보유액의 차이를 이해시킬 필요가 있다는 지적도 나온다. 우석진 명지대 교수(경제학)는 “일본은 미국과 무제한 통화스와프(상호 간 화폐 교환)를 맺은 상태”라며 “우리보다 내수시장이 크고 인플레이션(물가상승) 우려가 낮아 돈줄 여력이 되지만 우리는 그렇지 않다”고 지적했다.



상호관세 15%가 적용되기 시작한 8월 수출실적도 우려를 키우는 대목이다. 8월 수출은 1.3% 늘며 3개월 연속 증가세를 이어갔지만, 대미 수출은 12% 감소하며 2년반 만에 가장 낮은 수준을 기록했다.



장기적으론 우리 기업의 미 현지 생산이 늘어날 경우 대미 수출이 감소할 수 있다는 우려도 제기된다. 허정 서강대 교수(경제학)는 “대미 수출이 최소 10% 정도 감소하는 피해가 있을 것이고, 국내 주요 산업의 고용 등에 대한 영향이 향후 6개월에서 1년 사이 나타날 가능성이 있다”고 전망했다.



대통령실은 이날 “한·미가 서로의 ‘영점’을 맞춰 가는 중”이라며 “우리는 국익이 최대한 관철되는 지점으로 영점을 맞추고 있다”고 말했다.

