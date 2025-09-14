16일부터 日과 관세 역전… 현대차, 대미수출 직격탄 [한·미 관세협상 난기류]

한국과 미국이 지난 7월 말 극적으로 관세 협상을 타결한 후 후속 협의에 나섰지만 교착 상태에 빠져 미국에 진출한 국내 기업들의 근심과 불안이 가중되고 있다. 최근 긴급 소방수로 투입된 김정관 산업통상자원부 장관마저 사실상 ‘빈손’으로 귀국하면서 대미 투자 불확실성이 길어지고 사업 환경이 악화하는 것 아니냐는 우려가 나온다.



앞서 한·미 양국은 한국의 관세를 15%로 낮추는 대신 한국이 미국에 3500억달러를 투자하기로 합의했다. 하지만 이후 구체적인 투자 방식과 이익 배분 등을 둘러싼 이견으로 후속 협상이 난항을 겪으면서 산업계도 비상이 걸렸다.

당장 대미 수출 시장의 약 35%를 차지하는 국내 자동차 업계에 유탄이 떨어졌다. 16일부터 대미 수출 관세율이 27.5%에서 15%로 낮아지는 일본산 자동차에 미국 시장 내 가격 경쟁력 우위를 빼앗길 위기에 놓였기 때문이다. 최근 판매 호조를 보이는 하이브리드차(HEV)의 경우 대부분 미국 현지 생산이 아니라 국내에서 수출되고 있다. 현대차그룹이 미국 내 HEV 판매를 확대할수록 고율 관세에 노출되는 물량이 늘어나게 된다.



현재 미국에서 기아 스포티지 하이브리드는 3만290달러, 도요타 라브4 하이브리드는 3만2850달러에 판매된다. 그러나 한국과 일본의 관세율이 각각 25%와 15%로 벌어지면 스포티지(3만7863달러)가 라브4(3만7778달러)보다 비싸지게 된다. 업계 관계자는 “(조 바이든 미국 정부 시절 도입했던) 전기차 세액공제가 곧 종료되면 시장 수요가 EV(전기차)에서 HEV로 이동할 텐데, 현대차·기아는 HEV의 국내 수출 비중이 커 관세 영향을 직접적으로 받는다. 전기차 캐즘(정체)과 관세라는 이중고로 경쟁력이 약화할까 우려된다”고 말했다.



한·미 협상이 길어지면서 미국에 대규모 공장 신·증설을 추진 중인 기업들은 투자 전략을 재검토 하는 기류다. 관세 부담에 더해 최근 한국인 근로자 대규모 구금 사태를 부른 비자 문제까지 악재가 겹치면서다. 이번 구금 사태의 진원지인 조지아주 공장에는 LG에너지솔루션과 현대차가 약 63억달러(8조8000억원)를 투자했다. 공장 건설을 위한 주요 인력이 모두 미국을 떠나면서 완공 시기는 최소 2∼3개월 지연될 전망이다. 삼성SDI는 인디애나주에 스텔란티스·제너럴모터스(GM)와 각각 합작 공장을 건설 중이며, 두 공장의 합산 투자액은 74억달러(10조3000억원)에 달한다. 삼성전자는 텍사스주에 총 370억달러(51조6000억원) 이상 투입되는 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 건설 중이다. 한국 기업들의 대미 투자 규모는 200조원을 넘는다.

트럼프 정부가 미국인 고용을 압박하고 있지만 대미 투자기업들은 비현실적이라고 입을 모은다. 반도체 업계 관계자는 “미국 사람들은 배터리나 반도체 공장 현장에서 근무하는 것 자체를 ‘3D 업종’이라고 생각한다”며 “가르치고 싶어도 업에 대한 인식 자체가 다르니 배울 사람을 찾기도 힘들다”고 토로했다.



특히 해석 논란이 일고 있는 B1 비자에 대한 명확한 가이드라인이 조속히 마련돼야 한다는 목소리가 크다. 장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장은 “대미 투자만 압박하고 비자는 안 내주는데 기업들이 어떻게 장기적인 투자 전략을 세우겠느냐”며 “당분간은 기업들이 더 어려워질 수밖에 없는 상황”이라고 말했다. 정부가 외교력과 협상력을 총동원해 하루라도 빨리 대미 수출을 원활히 하는 징검다리를 놓아야 한다는 바람으로 들린다.

