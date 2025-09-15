‘구매 큰 손’ 엔비디아 뚫자… 메모리 3사 ‘HBM4’ 삼국지

인공지능(AI) 반도체용 핵심 메모리로 부상한 고대역폭메모리(HBM)의 최신 제품 ‘HBM4’(6세대)를 둘러싼 메모리 3사의 진검승부가 시작됐다. 앞서 HBM 시장을 선점한 SK하이닉스와 ‘절치부심’한 삼성전자, 이전 제품에서 무서운 추격세를 보인 미국 마이크론이 벌이는 이른바 ‘HBM4 삼국지’다.



14일 메모리 업계에 따르면 HBM4가 업계에 지각변동을 일으킬 것이란 관측이 나온다. HBM4가 직전 세대인 HBM3E(5세대)보다 훨씬 고성능이라 양산 과정에서 세 업체 간 기술력 차이가 극명하게 드러날 수 있다고 본다.

현재 가장 앞선 회사는 SK하이닉스다. SK하이닉스는 지난 12일 세계 최초로 HBM4 양산 체제를 구축했다며 자사 HBM4의 스펙을 공개했다. SK하이닉스의 HBM4는 이전 세대보다 데이터 전송 통로를 2배 늘려 대역폭을 2배 확대하고, 전력효율은 40% 이상 끌어올렸다. 반도체 규격을 결정하는 국제반도체표준협의기구(JEDEC)의 기준인 초당 8기가비트(8Gbps)를 넘어 10Gbps 이상의 동작 속도를 구현했다. SK하이닉스가 올해 2분기 글로벌 HBM 시장에서 점유율 62%로 압도적인 1위를 기록한 요인인 높은 수율(양품 비율)이 HBM4에서도 이어질 것으로 보인다.



업계에선 삼성전자의 행보도 주시하고 있다. 삼성전자가 SK하이닉스로 기울어진 HBM 운동장을 역전시키기 위해 HBM4에 차세대 기술을 대거 도입한 것으로 알려져서다. 삼성전자의 HBM4는 업계 최초로 10나노급 6세대 D램 공정으로 제작된다. SK하이닉스, 마이크론보다 한 단계 높은 공정으로, 반도체 회로 선폭이 좁아지면서 용량과 성능이 향상되는 효과가 있다.



삼성전자는 HBM4의 핵심인 로직 다이(베이스 다이)에서도 차별화를 뒀다. 베이스 다이는 그래픽처리장치(GPU)와 직접 연결되는 HBM의 가장 아랫부분이다. HBM3E까진 메모리 업체가 자체적으로 설계했지만 HBM4부턴 고객사의 요구를 반영한 ‘커스텀 HBM’을 제조하기 위해 파운드리(반도체 위탁생산) 업체와 협력해 더 미세한 공정을 활용해야 한다.



삼성전자는 베이스 다이에 자사 파운드리사업부의 4나노 공정을, SK하이닉스는 대만 TSMC의 12나노 공정을 채택했다. 삼성전자가 4나노 공정으로 SK하이닉스와 같은 수율을 낼 수 있다면, 더 미세한 공정으로 고객사가 주문한 보다 더 많은 기능을 추가하고 성능과 전력효율도 개선할 수 있는 셈이다. 업계에선 삼성전자의 HBM4 동작 속도가 11Gbps에 달할 수 있다는 얘기도 들린다. 마이크론은 HBM4 개발과 양산에서 상대적으로 어려움을 겪는 것으로 알려졌다. 마이크론은 베이스 다이에 파운드리가 아닌 이전 세대 공정을 그대로 적용한다. 이는 원가 절감에 유리하지만 고객사가 원하는 성능을 맞추기 어려울 수 있다는 분석이 나온다.



메모리 3사의 최우선 과제는 HBM4의 엔비디아 퀄(검증) 통과다. 엔비디아가 글로벌 AI 칩 시장을 주름잡고 있으므로, 엔비디아 공급망 편입 여부로 메모리 3사의 실적이 좌우되기 때문이다. 일찌감치 엔비디아에 HBM3E 납품을 시작한 SK하이닉스는 올해 1분기와 2분기 각각 7조4405억원, 9조2129억원의 영업이익을 기록하며 사상 최대 실적 행진을 이어가고 있다.



HBM4 경쟁 구도는 SK하이닉스의 일방적 우세였던 HBM3E 때와 다를 것이란 분석도 나온다. HBM4는 엔비디아가 내년 출시할 AI 칩 ‘루빈’에 처음 탑재될 예정인데, 엔비디아가 루빈부터 ‘멀티 벤더’ 체제를 본격 확대할 예정이라서다. 엔비디아가 SK하이닉스에 대한 의존도를 줄이고 삼성전자·마이크론 제품 사용을 늘리면 메모리 3사는 엔비디아향 공급량 증대를 위해 단가 인하 등 ‘출혈 경쟁’에 돌입할 수 있다는 관측도 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지