“철강 위기 넘자”… 포스코, 임단협 합의

포스코 노사가 마련한 2025년 임금 및 단체협약 잠정합의안이 노조 조합원 투표에서 가결됐다. 최근 산업계 전반에 노사 임단협 갈등이 커지는 상황에서 포스코는 1968년 창사 이래 57년 무분규 전통을 이어가게 됐다.



14일 포스코에 따르면 전날 실시한 임단협 잠정합의안 온라인 조합원 투표에서 선거인수 8426명 중 8149명(96.7%)이 참여해 찬성 5848표(71.76%), 반대 2301표(28.24%)로 최종 가결됐다.



찬성률이 지난해(69.3%) 대비 높은 배경은 글로벌 공급 과잉, 수요산업 둔화, 미국발 50% 관세부과 등 철강산업이 당면하고 있는 구조적 어려움을 탈피하기 위해 노사가 교섭을 조기에 마무리했기 때문이다. 철강경쟁력 회복과 안전한 작업장 실현을 위해 노사가 함께 노력하자는 절실함이 반영된 결과로 풀이된다.



지난 5일 포스코 노사가 도출한 잠정합의안 주요 내용은 △기본임금 11만원 인상 △철강경쟁력 강화 공헌금 250만원 △WSD(전 세계 철강사 평가 기관) 15년 연속 세계 최고 철강사 선정 축하 우리사주 취득 지원금 400만원 △정부의 민생회복 기조 동참 및 지역 소상공인과의 상생 지원 등 K노사문화 실천 장려를 위한 지역사랑 상품권 50만원 △현장 내 작업중지권 사용 확대를 통한 안전조치 강화 등이다. 임단협 조인식은 17일 열릴 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지