현대건설, 호주 전력시장 진출 본격화

현대건설이 호주 전력망 기업과 업무협약(MOU)을 체결하며 본격적인 호주 전력시장 진출에 시동을 걸었다.



현대건설은 호주 빅토리아주 최대 전력망 사업자인 오스넷과 MOU를 맺고 송변전 인프라 및 신재생에너지 관련 협력에 나선다고 14일 밝혔다. 오스넷은 전기와 가스, 송전 네트워크 관리를 통해 에너지가 각지에 안정적으로 전달될 수 있도록 서비스하고 있다.

현대건설 관계자는 “호주의 대형 송변전 인프라 운영을 주도해온 오스넷의 노하우와 현대건설의 글로벌 경험 및 기술력이 시너지를 낸다면 조만간 가시적인 사업 성과를 낼 수 있을 것”이라면서 “글로벌 역량을 결합한 중장기적 파트너십을 통해 강력한 시너지를 창출하고, 동반 성장할 수 있기를 희망한다”고 말했다.



최근 호주 정부는 국가 전력망 재구축 정책에 따라 전력망의 안전성과 보안을 높이기 위해 대규모 인프라 투자 사업을 펼치고 있다. 아울러 ‘넷제로(탄소중립) 2050’ 정책에 맞춰 신재생에너지 관련 건설사업도 확대하는 중이다.



이에 현대건설은 지난해 호주 시드니 지사를 설립하고 남호주 주정부와 ‘신재생에너지, 인프라 및 주택 사업 분야 협력에 관한 포괄적 업무협약’을 체결하는 등 호주를 비롯한 오세아니아 시장 진출을 위한 사전 준비 작업을 진행해왔다.



현대건설은 “송변전 인프라와 에너지 분야 EPC(설계·조달·시공) 역량, 견실한 재무 경쟁력을 보유한 만큼 이를 바탕으로 관련 기반시설은 물론 태양광, 해상풍력, 수소 등 미래 에너지 분야까지 다각적인 협력을 확대할 것”이라고 전했다.



현대건설은 1976년 사우디아라비아에서 첫 송전선로 공사를 시작한 이래 약 50년간 전 세계에서 180건 이상의 송변전 프로젝트를 수행해 왔다.

