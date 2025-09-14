케데헌 ‘골든’ 英싱글차트 6주째 정상

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 빌보드와 함께 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 통산 6주째 1위를 지켰다.

사진=넷플릭스 제공

12일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 ‘케데헌’ 대표 OST인 ‘골든’은 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드’(Man I Need)와 사브리나 카펜터의 ‘티어스’(Tears)를 제치고 전주와 동일하게 1위를 기록했다. 통산 6주째 1위다.



‘골든’은 영화 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래다. SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡으로, 노래를 부른 세 사람은 모두 한국계 미국인이다. 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서도 통산 4주 1위를 기록 중이다.



이날 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서는 ‘골든’과 함께 애니메이션 속 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈 노래 ‘소다 팝’(Soda Pop)은 4위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 7위에 올랐다. 걸그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST ‘테이크다운’(Takedown)이 24위를 차지하면서 OST 총 4곡이 오피셜 싱글 차트에 진입했다.



‘케데헌’ OST 외에도 트와이스의 ‘스트래티지’(STRATEGY)는 35위, 블랙핑크의 ‘뛰어’는 37위, 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(GABRIELA)는 45위, 로제의 ‘아파트’(APT.)는 52위로 각각 집계됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지