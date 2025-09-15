거침없는 ‘골드러시’에… 안전자산 ‘금 ETF’ 인기도 고공행진 [마이머니]

12일(현지시간) 뉴욕상품거래소에 따르면 이날 국제 금 가격은 1온스 기준 전 거래일 대비 0.35% 상승한 3686.40달러에 거래를 마쳤다. 이번주 국제 금값이 고점에 도달한 뒤 3650달러 선을 유지하며 보합세를 이어가고 있다. 국내 금 가격도 꾸준한 상승 흐름을 보이고 있다. 한국거래소 기준 12일 1g당 금 가격은 전날보다 0.35% 하락한 16만5100원에 마감했지만, 최근 한 달간 국내 금 가격과 비교하면 10.3% 상승한 수치다. 한 돈 단위로는 61만9000원 선에 이른다.

금값 급등과 함께 금 관련 상장지수펀드(ETF)로도 자금이 몰리고 있다. 직접 투자의 번거로움을 피하면서도 금 투자 효과를 누릴 수 있는 ETF가 ‘간편한 안전자산’ 투자 수단으로 각광받고 있는 것이다.

◆국내 금 관련 상장 ETF 총액 2조 넘겨



14일 한국거래소에 따르면 12일 기준 국내 상장 금 관련 ETF 9개의 순자산총액은 2조371억원을 기록했다. 지난해 말 5개 상품 8688억원과 비교하면 불과 8개월 만에 174% 급증한 규모다.



가장 큰 규모를 자랑하는 한국투자신탁운용의 ‘ACE KRX금현물’은 순자산가치가 1조6134억원에 달한다. 올해 들어서만 7000억원 규모의 신규 자금이 유입됐다. 지난 6월 상장한 미래에셋자산운용의 ‘TIGER KRX금현물’도 상장 2개월 만에 순자산 2830억원을 돌파하며 빠른 성장세를 보이고 있다.



글로벌 금 ETF 시장의 자금 유입 규모는 더욱 크다. 대표적인 금 ETF인 ‘SPDR 골드 미니셰어즈 트러스트(GLDM)’의 순자산총액은 지난해 말 90억5259만달러에서 이달 약 200억4968만달러로 급증했다.

최근 일주일간 전 세계적으로 GLDM에만 18억달러(약 2조5000억원)가 몰렸다. ‘SPDR 골드 셰어즈(GLD)’도 순자산총액이 약 1144억달러로 전년 말 대비 56.2% 늘었으며, 주간 유입액만 4억6400만달러에 달했다.



이 같은 금 투자 열풍의 배경에는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감이 있다. 금리 인하 전망으로 인한 달러 약세가 금값 상승을 부채질하고 있는 것으로 풀이된다. 국제 금값은 달러로 표시되기 때문에 달러가 약해지면 다른 통화로 금을 구매하는 투자자들에게는 상대적으로 저렴해진다. 미국의 재정적자 확대와 정치적 불확실성 고조로 달러 가치에 대한 의구심이 커지면서 대체 자산인 금의 위상이 더욱 부각되고 있는 것이다.



급증하는 수요를 배경으로 자산운용사들의 금 ETF 상품 출시 경쟁도 치열해지고 있다. 올해 초 5개에 불과했던 국내 금 ETF는 ‘SOL 국제금’, ‘KODEX 금액티브’, ‘SOL 국제금커버드콜액티브’ 등이 잇달아 상장되면서 9개로 확대됐다. 금 관련 ETF는 증권사 계좌로 간편하게 투자할 수 있고 소액 투자가 가능해 투자자들에게도 인기를 끌고 있다. 커버드콜 상품의 경우 국제 금 시세의 90%를 따라가며 콜옵션 매도를 통해 월 분배금을 지급하는 등 다양한 투자 방식을 제공한다.



◆ETF 자금 유입 지속… 온스당 5000달러까지 상승 전망



전문가들은 당분간 금값 상승세와 ETF로의 자금 유입이 지속될 것으로 전망하고 있다. 금리 인하와 달러 약세 모멘텀이 유지되면서 내년 상반기에는 온스당 4000∼5000달러 선을 돌파할 것이라는 관측이 나온다.



골드만삭스는 최근 발표한 보고서에서 “연준의 정치적 독립성이 훼손되고 이에 따라 투자자들이 미 국채의 투자 비중을 금으로 일부 조정할 경우, 금값이 온스당 5000달러까지 상승할 수 있다”고 분석했다. 금 투자 업체 제이너 메탈스의 피터 그랜트 부사장도 단기적으로 금값이 온스당 3700∼3730달러 수준까지 상승할 가능성이 있다고 전망한 바 있다.



김민수 미래에셋자산운용 글로벌 ETF운용팀장은 세계일보와의 통화에서 “최근 금값이 국제 금값과 함께 전고점을 돌파하면서 모멘텀 측면에서 투자자들의 1차적 관심이 집중됐다”며 “가격 상승의 근본 배경에는 시장의 불안감이 자리 잡고 있다”고 분석했다. 김 팀장은 “한국과 미국 주식시장이 지속 상승하고 있지만 동시에 불확실성도 강화되고 있어, 투자자들이 자연스럽게 대표적 안전자산인 금으로 자금을 이동하고 있다”며 “미국 시장의 경우 AI(인공지능) 버블론과 금리인하 여부를 둘러싼 불확실성을 피하고자 금으로 자금이 유입되고 있다”고 설명했다.



특히 국내 금시장에서는 이른바 ‘김치프리미엄’(글로벌 시세 대비 국내 시세가 높은 현상)까지 나타나고 있다고 김 팀장은 전했다. 그는 “일반적으로 국내 금값은 국제 금값에 환율을 곱한 가격과 일치해야 하는 것이 일물일가 원칙인데, 현재는 국제금 대비 1∼3% 높게 거래되고 있다”며 “국내 투자자들의 금 수요가 공급을 초과하면서 프리미엄이 발생하는 상황”이라고 말했다.



올해 2월에는 이 프리미엄이 국제 금값에 비해 20∼30%까지 치솟았던 것과 비교하면 현재는 안정화됐지만, 여전히 국제 금값보다 비싸게 거래되고 있다는 것이다.



미래에셋자산운용 ‘TIGER KRX금현물’ ETF의 성장세도 이 같은 투자 열기를 방증한다. 그는 “지난 6월 500억원 규모로 상장했는데 3개월도 안 된 지금 다음주 정도면 3000억원을 돌파할 것 같다”며 “특히 상장 초기보다 최근 들어 자금 유입 속도가 더욱 빨라지고 있어 당분간 이런 추세가 이어질 것으로 본다”고 전망했다.



그는 향후 금 투자 전망에 대해 “미국 금리인하 시점과 규모에 따라 자금 흐름이 바뀔 수 있지만, 지정학적 이슈와 각종 불확실성이 지속되는 한 안전자산으로서 금의 매력은 계속될 것”이라며 “금리인하가 본격화되면 다른 자산으로 자금이 이동할 가능성도 있지만, 현재와 같은 불확실성 환경에서는 금으로의 자금 유입이 불가피하다”고 말했다.

