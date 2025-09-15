실종 신고된 20대 틱토커, 무주서 숨진채 발견…50대 용의자 체포

실종 신고가 접수됐던 20대 여성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.



14일 경기 용인동부경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시 5분께 전북 무주군의 한 야산에서 20대 여성 A씨로 추정되는 시신이 발견됐다.



시신은 부패가 진행돼 일부 훼손됐으나, 경찰은 복장 및 정황 증거를 토대로 시신의 신원을 A씨로 추정하고 있다.



앞서 A씨의 부모는 지난 12일 오후 4시께 "딸과 연락이 닿지 않는다"며 용인동부경찰서에 실종 신고를 냈다.



A씨의 동선을 추적하던 경찰은 A씨가 50대 남성 B씨와 차를 타고 무주 방면으로 이동한 사실을 확인했다.



이어 전북경찰청과의 공조로 전날 오전 5시께 무주군의 한 야산에서 B씨를 발견했다. 당시 B씨는 "A씨와 말다툼을 한 뒤 헤어졌다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.



그러나 경찰은 B씨가 신분증 제시 요구에 응하지 않고 도주하려 하는 등으로 미뤄 A씨 실종과 무관하지 않다고 판단해 B씨에게 공무집행방해 혐의를 적용한 뒤 긴급체포했다.



이후 B씨를 체포한 야산 일대를 수색한 경찰은 이튿날인 이날 오전 B씨 체포 장소에서 50∼100ｍ 떨어진 지점에서 A씨 추정 시신을 발견했다.



틱토커인 A씨는 영상 촬영 등을 목적으로 지난 5월께부터 B씨와 몇차례 작업을 같이 한 것으로 알려졌다.



다만 용인동부경찰서로 압송된 B씨는 현재까지 별다른 진술을 하지 않고 있는 것으로 파악됐다.



경찰은 A씨의 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰해 신원 및 사인을 확인할 예정이다. 아울러 B씨를 상대로 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.

<연합>

