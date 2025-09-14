2차 소비 쿠폰 문자에 속지 마세요…"URL 있다면 100% 사기"

정부가 ‘2차 민생회복 소비 쿠폰’ 신청·지급과 관련해 URL(인터넷 주소 바로가기)이 포함된 안내 문자는 모두 스미싱(문자메시지를 통한 피싱)이라고 밝혔다. 안내 문자에 포함된 URL을 절대 눌러서는 안 된다는 것이다.

정부는 14일 '2차 민생회복 소비쿠폰' 신청·지급 시기와 맞물려 정부·카드사·은행 등을 사칭한 다양한 스미싱이 예상된다며 주의를 당부했다. 1차 민생회복 소비쿠폰과 관련 금융당국이 탐지해 대응한 스미싱은 총 430건이다. 다만 스미싱 유포에 따른 피해사실은 없다.

사진=게티이미지뱅크

스미싱 유형 분석 결과 대부분 불법 도박사이트 광고와 접속 유도였다. 개인정보 탈취형 스미싱 악성 앱 유형도 탐지됐다. 개인정보 탈취형 스미싱 악성 앱은 감염 후 주변인들에게 스미싱 문자를 재유포 하는 기능이 있다.

정부·카드사·지역화폐사는 2차 민생회복 소비쿠폰과 관련해 '인터넷 주소 바로가기(URL)'가 포함된 문자와 사회관계망서비스(SNS) 안내문자를 발송하지 않는다. 배너 링크 및 앱 푸쉬 기능도 제공하지 않는다.

이용자는 스미싱 의심 문자를 받았거나 문자 내 URL을 클릭한 이후 악성 앱 감염 등이 의심되는 경우 118상담센터로 신고하고 상담받을 수 있다.

한국인터넷진흥원 118 상담센터 안내. 행정안전부 제공

정부는 2차 민생회복 소비쿠폰 신청·지급 전인 12일부터 각 통신사 명의로 '스미싱 피해예방 문자'를 순차 발송하고 있다.

민생회복 소비쿠폰 비대면 신청 시 신청페이지에 스미싱 '주의' 안내문구를 포함한다. 은행과 주민센터를 통한 대면 신청 시에도 주의 안내를 병행한다.

한편 22일부터 전 국민의 90%에 2차 민생회복 소비쿠폰이 지급된다. 지급액은 1인당 10만원씩이다. 다만 지난해 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나, 귀속 금융소득 합계액이 2천만원을 초과하는 '고액자산가' 가구는 2차 지급 대상에서 제외된다.

행정안전부 제공

2차 지급은 소득 하위 90%를 선별해 지급하는 만큼 지급대상인지 여부를 사전 안내한다. 국민비서 '민생회복 소비쿠폰 안내' 서비스를 신청하면 2차 지급 대상자 해당 여부, 신청기간·방법, 사용기한 등 민생회복 소비쿠폰 관련 정보를 미리 안내받을 수 있다.

소비쿠폰 사용기한은 1·2차 지급분 모두 11월 30일까지다. 기간 내 사용하지 않은 잔액은 소멸된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지