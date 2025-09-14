“다양한 곤충 보러오세요”… 제5회 봉무공원 곤충페스티벌 20~21일 개최

제5회 봉무공원 곤충 페스티벌이 20~21일 대구 동구 봉무공원 일원에서 열린다.

14일 동구에 따르면 대구 유일의 곤충 테마 공간인 봉무나비 생태원을 중심으로 아름다운 자연환경과 나비와 곤충을 주제로 마련했다. 가족과 함께 어린이들이 지구 생태 보전의 중요성과 신비로운 곤충의 생태 세계를 경험 할 수 있도록 6개 주제별로 공간을 구성해 흥미롭게 행사를 진행한다.

지난해 곤충 페스티벌에 방문한 아이들이 식용 누에를 관람하고 있다. 대구 동구 제공

인기 유튜버 다흑, 정브르가 출연하는 봉무공원 특설무대에서는 벌룬·버블 퍼포먼스 공연, 봉무곤충 골든벨 컴쇼 이벤트 등이 열려어린이들에게 특별한 경험을 선사한다. 축제의 슬로건인 ‘곤충 친구와 함께 즐기는 가을 소풍’을 실감할 수 있는 다양한 세계의 곤충들, 멸종위기 동식물전, 기후변화 생물 지표전, 물속생물전, 밤에 만나는 곤충들 장수하늘소 등 멸종위기 곤충전을 마련해 다양한 볼거리를 제공한다.

축제장 전역에서는 동구의 미래 발전상과 군 공항(K-2) 후적지 개발 등을 소개하는 코너, 다양한 소품을 사고 파는 플리마켓과 동구 지역특산물 홍보부스 등이 운영한다.

제5회 봉무공원 곤충 페스티벌 홍보 포스터. 대구 동구 제공

이 밖에도 장수풍뎅이 유충 나눔 등 다양한 체험활동과 아름다운 단산지 풍경을 배경 삼아 휴식과 힐링의 시간을 제공하는 휴게존, 축제의 즐거움인 푸드존, 어린이들의 놀이터 곤충 에어바운스 등 다양한 즐길 거리도 준비했다.

윤석준 동구청장은 “동구의 아름다운 자연과 신비로운 곤충의 이색적인 모습을 즐기는 이번 봉무공원 곤충 페스티벌이 가족과 함께 하는 프로그램으로 힐링과 기쁨을 선사하는 잊지 못할 추억이 되시길 바란다"며 "앞으로 곤충 페스티벌이 지역 대표 축제로 크게 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지