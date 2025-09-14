손흥민 떠나자 ‘망했다’ 소리 듣더니…귀신같이 중계권 따냈다

대한민국 축구 국가대표팀 손흥민이 지난달 5일 오후 인천국제공항에서 미국 LA로 출국하고 있다. 뉴시스

영국 프로축구 프리미어리그(EPL) 중계를 시작한 온라인동영상서비스(OTT) 쿠팡플레이가 미국으로 떠난 손흥민의 경기까지 시청자들이 볼 수 있게 그가 소속한 LAFC(로스앤젤레스 풋볼클럽)의 2025시즌 MLS 전 경기를 한국어로 생중계한다.

쿠팡플레이는 14일 이같이 밝히고 같은 날 오전 9시부터 캘리포니아주 새너제이 리바이스 스타디움에서 열리는 새너제이 어스퀘이크스와의 원정 경기를 시작으로 중계에 들어갔다. 장지현 해설위원과 양동석 캐스터가 중계를 맡는다.

쿠팡플레이는 MLS와 올해뿐 아니라 다년간 파트너십을 통해 정규 시즌부터 플레이오프까지 LAFC 경기를 실시간으로 함께한다. 다만, 정확한 계약 기간은 공개하지 않았다. 그동안 MLS는 애플과 2022년 스트리밍 파트너십 계약 체결로 애플TV가 MLS 경기의 전 세계 스트리밍 방영권을 독점 확보했다. 쿠팡플레이는 MLS 경기 가운데 LAFC 경기에 한해 애플TV와 공동으로 디지털 중계권을 확보한 것으로 알려졌다.

쿠팡플레이는 주요 경기 킥오프 30분 전 프리뷰쇼에서 관전 포인트와 예상 전술을 소개한다. 경기 종료 후에는 리뷰쇼에서 데이터 기반 분석과 주요 장면 해설을 제공하며, 특히 손흥민의 플레이를 다양한 각도에서 조명할 예정이다.

쿠팡플레이 관계자는 “대한민국이 사랑하는 손흥민 선수의 MLS 활약을 쿠팡플레이가 전달한다”며 “앞으로도 풍성한 스포츠 콘텐츠를 세계 최고 수준의 중계와 스트리밍 품질로 선보이겠다”고 밝혔다.

쿠팡플레이 ‘스포츠 패스’ 가입자는 추가 비용 없이 LAFC 경기를 시청할 수 있다. ‘스포츠 패스’는 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그1 등 해외 축구 경기를 비롯해 여러 스포츠 콘텐츠를 시청할 수 있는 구독권이다.

쿠팡플레이는 지난달 16일 리버풀FC와 AFC본머스의 개막전을 시작으로 EPL 2025-26 시즌 전체 380경기 생중계를 제공하고 있다.

