김종국, 신부 정체 밝힌다 "LA 사업가설은…"

가수 김종국이 철통보안 결혼 속 신부 정체를 밝힌다.

김종국은 14일 오후 9시 방송하는 SBS TV '미운 우리 새끼'에서 결혼 비하인드 스토리를 공개한다. 부모님 반응과 최근 진행한 정자검사 결과, 2세 계획을 털어놓는다. 부인을 둘러싼 수많은 소문도 해명한다. "결혼식 하객은 50명씩 초대했다"며 "축가는 직접 불렀다"고 밝힌다.

가수 김종국

김종국은 5일 비연예인과 결혼식을 올렸다. 신부 관련 LA 출신 사업가, 유명 영어 강사 딸 등의 추측이 쏟아진 상태다. 그룹 '슈퍼주니어' 김희철이 "소문이 많이 났다. 형수님을 본 사람이 아무도 없다. LA 출신에 화장품 사업가라는 소리가 있다"고 언급하자, 김종국은 "내가 얘기하겠다"며 손사래를 친다. "다른 건 얘기 안 하는데, 나오는 얘기가 있지 않느냐. LA 뭐 여러 가지 나오는데 사실은···"이라며 털어놓는다.

이날 김종국은 김희철 집에 초대 받는다. 이종격투기선수 김동현도 함께 한다. 두 사람은 김희철이 꾸민 헬스방을 보고 "기구를 이렇게 사는 사람은 처음 봤다" "웃기려고 한 거냐"며 황당해한다. 김종국은 "최근 이사한 신혼집 헬스장을 직접 꾸몄다"고 해 궁금증을 산다.

김종국은 그룹 '코요태' 김종민 결혼 당시 300만원 상당 냉장고를 선물했다. 김종민은 "종국 형이 결혼하면 두 배로 비싼 혼수를 해주겠다"고 약속했는데, 김종국은 전화해 복불복 혼수 게임을 제안한다. "신혼집 혼수를 완벽하게 준비했다"면서도 딱 한 가지 원하는 혼수를 언급한다.

