“북한, 한국 드라마 보거나 유포하면 처형”…탄압 심해져

북한이 남한을 비롯한 외국 드라마를 시청하거나 유포한 주민들을 처형한 사실이 확인됐다는 유엔 인권보고서가 나왔다.

12일(현지시간) 로이터에 따르면 이날 유엔은 14쪽 분량의 보고서에서 “외국 드라마 유포와 같은 행위에 대해 사형이 도입됐다”고 밝혔다. 보고서는 탈북자 및 목격자 300여 명의 증언을 바탕으로 작성됐다.

북한 김정은 국무위원장. 뉴시스=조선중앙TV 캡처

제임스 히넌 유엔 북한인권사무소장은 제네바 브리핑에서 “코로나19 이후 일반 범죄와 정치범죄 모두에 대한 처형이 증가했다”며 “남한산 K-드라마를 포함한 외국 드라마를 유포한 사람들 중 일부는 이미 처형됐다”고 말했다.

보고서는 “2015년 이후 도입된 법과 정책, 관행에 따라 북한 주민들은 삶의 모든 영역에서 감시와 통제를 받고 있다”고 결론 냈다.

이번 보고서는 유엔이 북한이 반인도적 범죄를 저질렀다고 처음으로 공식 인정한 이후 10년 만에 나온 후속 검토로, 2014년 이후의 상황을 다뤘다.

보고서는 북한의 개인 자유에 대한 탄압이 더욱 심화되고 있다고 지적했다.

히넌 소장은 “북한에서는 아동들이 석탄광산이나 건설 현장 등 위험한 분야에 투입되는 ‘충격여단’ 형태의 강제노동에 동원된다”며 “사회적 하층민 자녀들이 뇌물로 빠져나올 수 없는 구조 속에서 위험한 작업에 내몰리고 있다”고 말했다.

앞서 유엔인권사무소 서울사무소는 지난 6월25일 서울 중구 글로벌센터에서 ‘피해자 및 증인이 바라보는 지난 10년간 북한 인권 상황’을 주제로 증언 행사를 열고, 탈북한 주민들의 실상을 전했다.

2023년 5월 일가족과 함께 서해 북방한계선(NLL)을 넘어 탈북한 김일혁 씨는 이날 행사에서 “제가 아는 22세 청년이 남한 드라마 3편과 K팝 70여 곡을 유포했다는 이유로 공개총살을 당했다”고 밝혔다. 그는 “3개월에 두 번꼴로 공개 처형이 열렸고, 한 번에 12명이 총살당한 사례도 있었다”고 말했다.

출산 기피와 이혼 증가를 단속하기 위한 법적 조치도 언급됐다. 한 탈북민은 “여성들이 출산을 두려워하면서 출산 자체를 기피하는 분위기가 퍼졌다”며 “2023년부터 이혼 시 1년 징역형에 처한다는 법이 시행됐다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지