마크롱, 프랑스 외교력 과시한 날 국가 신인도는 뚝 떨어져

프랑스가 12일(현지시간) 국제 외교 무대에서 커다란 성공을 거두며 존재감을 과시한 반면 경제적으로는 신뢰도가 급격히 추락하는 망신을 당했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 총회의 표결 결과를 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 큰 기쁨을 표시했다. 프랑스와 사우디아라비아가 공동으로 제안한 ‘팔레스타인 문제의 평화적 해결 방안으로서 두 국가 해법(Two-State Solution) 이행을 지지하는 결의안’이 찬성 142표, 반대 10표, 기권 12표라는 압도적 표차로 유엔 총회를 통과했기 때문이다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(오른쪽)이 지난 5월 베트남 방문에 동행한 세바스티앵 르코르뉘 당시 국방부 장관과 은밀한 대화를 나누고 있다. 마크롱은 최근 핵심 측근으로 통하는 르코르뉘를 새 총리에 임명했다. AFP연합뉴스

두 국가 해법이란 세계 모든 나라들이 팔레스타인을 이스라엘과 동등한 주권국으로 인정함으로써 이스라엘·팔레스타인 양국이 중동 지역에서 나란히 독립국으로 공존하며 함께 평화를 모색하도록 하자는 것을 의미한다.

공동 제안국인 프랑스와 사우디는 물론 주요 7개국(G7) 회원국 가운데 영국, 일본, 독일, 캐나다, 이탈리아도 결의안에 찬성표를 던졌다. 서방을 대표하는 G7에 국한하면 7개 회원국 중 미국을 제외한 모든 국가가 뜻을 하나로 모은 셈이다. 유엔 안전보장이사회(안보리) 5대 상임이사국도 미국을 뺀 4대국(영국·프랑스·중국·러시아)이 팔레스타인 편을 든 셈이 되었다.

한국 정부도 찬성 입장에 섰다. 이를 두고 최근 이재명 대통령과 마크롱 대통령의 전화 통화에서 관련 논의가 있었는지에 눈길이 쏠린다. 일각에선 유엔 총회의 2국가 해법 지지 결의안 표결을 앞두고 마크롱 대통령이 이 대통령에게 전화로 한국의 지지를 설득했을 가능성을 제기하나, 우리 대통령실이나 외교부는 그에 관해 아무런 언급도 하지 않았다.

12일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔 본부에서 이스라엘·팔레스타인 2국가 해법 지지 결의안이 유엔 총회를 통과한 직후 유엔 주재 팔레스타인 대표부 리야드 만수르 대사(왼쪽)가 외국 정부 대표의 축하를 받고 있다. 이번 결의안의 초안 작성 및 채택은 프랑스가 주도했다. 로이터연합뉴스

마크롱 대통령은 이번 표결 결과에 대해 “현재 우리는 중동 평화를 향한 돌이킬 수 없는 길을 함께 걷고 있다”고 의미를 부여했다. 이어 “이스라엘·팔레스타인 두 민족이 두 국가를 이뤄 평화와 안전 속에서 나란히 살아가는 미래를 실행에 옮기는 것은 우리의 몫”이라고 강조했다.

물론 이스라엘과 미국은 물론 아르헨티나, 헝가리 등이 반대표를 던진 것은 이번 결의안의 뚜렷한 한계로 지적된다.

한편 같은 날 국제 신용평가사 피치는 프랑스의 국가 신용 등급을 기존 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 단계 내렸다. 2026년도 예산안을 편성하며 긴축 재정 기조를 고집한 프랑수아 바이루 총리 내각이 여소야대 하원의 불신임을 받고 붕괴한 현실이 반영된 결과다. 피치는 보고서에서 “프랑스 정부가 신임 투표에서 패배한 것은 국내 정치의 분열과 양극화가 심화했음을 보여준다”며 “이 같은 불안정성은 재정 건전성 달성에 필요한 정치 시스템 역량의 약화로 이어진다”고 꼬집었다.

지난 10일(현지시간) 프랑스 남서부 도시 바욘에서 정부의 긴축 재정 기조에 반발하는 대규모 시위가 벌어진 가운데 한 시민이 에마뉘엘 마크롱 대통령의 얼굴 사진을 거꾸로 든 채 그의 하야를 촉구하고 있다. AFP연합뉴스

마크롱 대통령은 낙마한 바이루 전 총리 후임자로 세바스티앵 르코르뉘 총리를 지명했으나 야당과 국민의 분노는 더욱 커지는 모양새다. ‘국가를 마비시키자’라는 섬뜩한 구호 아래 르코르뉘 총리 내각 전복은 물론 마크롱 대통령 탄핵소추 및 파면까지 공공연히 거론되는 실정이다.

프랑스의 재정 적자는 2024년 기준 국내총생산(GDP)의 5.8%다. 이는 유로(Euro)를 사용하는 유럽연합(EU) 회원국들로 구성된 유로존 평균치 3.1%를 크게 웃도는 숫자다. 프랑스의 국가 부채 비율은 GDP의 113% 이상으로, 유로존에서 그리스·이탈리아 다음으로 높다.

