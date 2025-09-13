“1000만원짜리 명품 맞아? 그냥 ‘뚝’ 끊어졌다”…까르띠에에 무슨 일이?

프랑스 명품 주얼리·시계 브랜드 까르띠에(Cartier)가 올해에만 이례적으로 세 차례 가격 인상을 단행했다.

까르띠에의 잇단 가격 인상과 품질 논란이 브랜드 신뢰를 위협할 수 있다. 뉴시스

가격 상승과 동시에 변색, 끊어짐 등 품질 하자가 잇따라 보고되면서 소비자 불만이 고조되고 있다. 일부는 피해 사례를 취합해 집단분쟁조정 신청을 준비하는 움직임까지 나타났다.

13일 유통업계에 따르면 까르띠에는 지난 10일부터 주얼리 일부 품목 가격을 2~5% 인상했다. 이는 2월, 5월에 이어 올해만 세 번째다.

대표적인 베스트셀러 제품인 ‘러브(Love) 팔찌 오리지널’은 연초 1060만원에서 현재 1170만원으로, ‘러브 반지 스몰’은 179만원에서 203만원으로 올랐다.

‘저스트 앵 끌루(Juste un Clou) 팔찌 스몰’은 515만원에서 600만원으로, ‘트리니티 반지 스몰’은 204만원에서 249만원으로 상승했다. 일부 품목은 올해 들어 20% 가까이 가격이 뛴 것으로 전해진다.

◆“명품 맞나?”…줄줄이 쏟아지는 하자 사례

가격이 오르는 속도만큼이나 품질 논란도 빠르게 확산되고 있다.

가입자 75만명 규모의 ‘시크먼트’에는 까르띠에 시계·팔찌의 변색, 끊어짐, 도금 벗겨짐 등 불량 사례가 연일 공유되고 있다.

문제는 구매 후 대응 과정이다. 통상 6개월 이내 발생한 하자는 제조사 결함으로 보고 교환이나 환불이 가능하다.

그러나 까르띠에는 교환 대신 ‘수리’를 우선 안내하거나 심지어 유상 수리비를 요구하는 경우가 적지 않다.

또 일부 제품은 프랑스 본사로 보내야만 교환 여부가 판단돼 수개월을 기다려야 하는 상황이 벌어지고 있다.

한 소비자는 “1000만원 넘게 산 팔찌가 몇 달 만에 끊어졌는데 교환은 어렵고 수리만 가능하다고 했다”며 “명품이라는 이름값이 무색하다”고 토로했다.

◆소비자 집단행동으로 번지나?

불만이 누적되면서 소비자들 사이에서는 집단적인 문제 제기 움직임도 본격화되고 있다.

일부 피해자들은 SNS를 중심으로 사례를 모아 ‘집단분쟁조정’ 신청을 준비중인 것으로 알려졌다.

집단분쟁조정은 동일한 유형의 피해를 입은 소비자들이 집단으로 분쟁을 제기할 수 있는 제도다. 조정이 성립되면 법적 구속력이 생겨 기업이 보상을 거부하기 어렵다.

◆전문가들 “명품, 단순한 제품 아닌 ‘브랜드 경험’…신뢰 위기”

전문가들은 까르띠에의 잇단 가격 인상과 품질 논란이 브랜드 신뢰를 위협할 수 있다고 지적한다.

명품 브랜드로서 위상을 유지하려면 품질 관리와 고객 응대 체계를 전면적으로 재점검해야 한다. 로이터 연합뉴스

유통업계 한 관계자는는 “명품 브랜드는 제품 희소성이나 디자인뿐만 아니라 ‘품질·AS·브랜드 경험’까지 포함한 종합적 신뢰가 핵심”이라고 말했다.

이어 “가격만 올리면서 하자 대응이 미흡하다면 소비자들이 가장 중요하게 여기는 ‘브랜드 신뢰’가 무너질 수 있다”고 경고했다.

그는 “고가 제품일수록 사후 서비스가 신뢰를 지탱하는 핵심 요소”라며 “까르띠에가 글로벌 명품 브랜드로서 위상을 유지하려면 품질 관리와 고객 응대 체계를 전면적으로 재점검해야 할 시점”이라고 강조했다.

