“도망 염려“…‘관악구 피자가게 살인’ 피의자 구속

서울 관악구 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의를 받는 40대 남성이 구속됐다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 이날 오후 살인 혐의로 프랜차이즈 피자가게 업주 A(41)씨에 대한 구속영장을 발부했다.

관악구 피자가게 살인사건 피의자 A 씨가 12일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

경찰에 따르면 A씨는 3일 관악구 조원동에 있는 자신의 가게에서 40대 본사 직원과 인테리어 업자인 부녀를 살해한 혐의를 받는다. 주방에 있던 흉기를 휘둘러 피해자들을 해친 A씨는 범행 직후 자해해 일주일 동안 병원 치료를 받았다. 수술과 중환자실 회복을 마치고 퇴원한 직후인 10일 경찰은 A씨를 붙잡아 서울 관악경찰서에 인치했다. 범행 경위를 조사한 경찰이 신청한 구속영장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 거친 법원은 이날 오후 8시45분 구속영장을 발부했다.

A씨는 이날 법원에 출석하면서 ‘피해자와 유족에게 할 말이 있느냐’는 취재진 질문에 울먹이며 “죄송하다”고 말했다. 그는 체포 후 이뤄진 경찰 피의자 조사에서 혐의를 인정했고 사건 당시 현장에 출동한 경찰관에게도 “인테리어 관련 시비 중에 3명을 칼로 찔렀다”고 진술한 것으로 알려졌다. 다만 ‘왜 흉기를 휘둘렀느냐’, ‘인테리어 사업 관련 갈등이 있었나’ 등 질문에는 답하지 않고 영장실질심사에 출석했다.

