오는 주말 강원 동해안에는 최대 80mm 단비…밤사이 집중호우 대비

뉴시스

밤사이 집중호우가 예상된다. 극심한 가뭄에 시달리는 강원 동해안에도 30∼80㎜의 많은 비가 오겠다.

특히 강원 북부 동해안은 100㎜ 이상 강수 가능성도 있다.

12일 오후 8시 기준 중부지방 북부지역과 전남·경남을 제외한 대부분 지역에 이미 비가 내리고 있다.

비는 점차 거세질 예정으로 밤부터 곳곳에 시간당 강우량 30㎜ 안팎의 호우가 내릴 때가 있겠다.

특히 13일 새벽에는 경기남부·충남권·전북에 시간당 50㎜ 안팎, 강원내륙·강원산지·충북북부에 시간당 30∼50㎜씩 비가 쏟아지기도 하겠다.

집중호우는 대체로 13일 오전까지, 일부는 오후까지 계속되겠다.

이번 비는 13일 밤 대체로 멎겠으나 강원·경북중부·경북북부·경북남부동해안에서는 14일 새벽, 제주에서는 14일 오후까지 이어지겠다.

예상 강수량은 최대 150㎜~20㎜ 정도다. 비가 내릴 때 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치면서 이에 따라 피해가 발생할 수 있으니 이에도 대비해야 한다.

또 대부분 지역에 13일 새벽부터 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 예상된다.

바다의 경우 전 해상에 시속 30∼60㎞(10∼16㎧)의 강풍과 1.5∼3.5ｍ 높이의 높은 물결이 예상돼 주의가 필요하다.

13일 아침 최저기온은 20∼25도, 낮 최고기온은 23∼30도일 것으로 예상된다.

14일은 아침 최저기온이 18∼24도, 낮 최고기온이 27∼31도겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지