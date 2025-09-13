“내란특별재판부 왜 위헌” 발언에 ‘탄핵 사유’ 비판까지…李대통령과 법조계 이견 지속

사법부 독립 침해 논란이 이어지고 있는 ‘내란특별재판부’에 이재명 대통령이 11일 기자회견에서 “왜 위헌인가”라고 반문하며 이를 추진하는 더불어민주당에 힘을 실어줬다. 하지만 법조계에서는 헌법이 보장하는 평등권과 법관의 독립성 등을 침해한다는 지적이 이어지고 있다.

13일 법조계에 따르면 한반도 인권과 통일을 위한 변호사모임(한변)은 12일 “헌법 제104조 제3항 대법원장과 대법관이 아닌 법관은 대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명한다는 규정은 국회를 포함해 어떠한 외부 세력이나 권력기관도 사법권에 직접 개입해서는 안 된다는 국민의 선언”이라며 “국회가 내란 재판부를 만들어 특정 사건 재판을 맡기는 것은 헌법에 명백히 위반된다”고 했다.

앞서 이 대통령은 11일 기자회견에서 내란특별재판부 설치에 대해 “국회는 국민의 주권을 가장 직접적으로 위임받았다. 국가 시스템을 설계하는 건 입법부의 권한”이라며 “사법부는 입법부가 설정한 구조 속에서 헌법과 양심에 따라 판단하는 것이다. 사법부 구조를 사법부가 마음대로 정하는 것이 아니다”고 말했다.

한변은 이 대통령의 해당 발언에 대해 “내란 특별재판부는 ‘국민의 뜻’ 이고, 그것은 삼권분립에 어긋나지 않는다는 발언이며, 국회가 사법부 위에 있다는 취지로도 들리는 발언이다”며 “이러한 발언들은 아래에서 검토하는 바와 같이 헌법에 정면으로 위배되며 이는 탄핵 사유로 연결될 수 있다”고 강조했다.

민주당이 추진 중인 ‘내란특별법’은 12·3 비상계엄 사건과 관련한 영장청구는 특별영장전담법관이, 1심과 항소심은 각각 서울중앙지법과 서울고법에 설치된 특별재판부가 전담하게 하는 내용이다. 국회와 법원, 대한변호사협회 추천으로 구성된 특별재판부후보자추천위원회가 2배수로 후보를 추천하면, 대법원장이 임명한다. 윤석열 전 대통령이 임명한 대법관 9명은 내란 재판 관련 직무에서 배제한다.

이를 두고 법조계에서는 국회가 특정 사건을 맡을 판사를 지정하는 것은 삼권분립 침해와 함께 재판의 신뢰성과 공정성을 훼손하는 것이란 비판이 나온다. 대법원은 지난달 29일 국회에 제출한 의견서에서 “국회 또는 대한변호사협회가 특정 사건을 전담할 법관이나 특별재판부 구성에 관여해 개별 사건 사무분담·사건배당에 영향을 미치도록 하는 것은 사법권 독립을 침해한다”고 밝혔다.

특별재판부 구성 자체가 헌법에 위배된다는 목소리도 나온다. 송상현 전 국제형사재판소장과 김현 전 대한변협 회장 등이 소속된 변호사단체 ‘착한법 만드는 사람들’은 2일 성명서를 통해 “내란특별재판부 설치는 헌법과 민주주의 근본원리를 정면으로 위배한다”면서 중단을 촉구했다.

조희대 대법원장은 12일 이 대통령의 ‘내란특별재판부’ 관련 발언에 대해 “종합적으로 대법원에서 검토하고 있다”고 전했다. 같은 날 서울 서초구 대법원 청사에서 열린 법원의 날 기념식에서는 “사법부가 그 헌신적인 사명을 온전히 완수하기 위해서는 무엇보다 재판의 독립이 확고히 보장돼야 한다”고 밝혔다.

