강훈식 “더 빨리 모시지 못해 송구…美 비자발급, 체류 자격 시스템 개선 추진”

강훈식 대통령 비서실장이 12일 “트럼프 대통령이 언급한 새로운 비자를 만드는 방안을 포함해서 미국 비자발급과 체류 자격 시스템 개선을 향후 적극적으로 추진할 예정”이라고 밝혔다.

강 실장은 이날 인천국제공항에 나가 귀국 근로자들을 맞이한 후 현장에서 기자들과 만나 이같이 말했다. 강 실장은 “최선을 다해서 노력했지만 더 빨리 고국으로 모시지 못해서 송구하다”며 “정부는 내 가족, 내 친구의 문제를 해결한다는 자세로 구금된 우리 국민을 하루라도 빨리 모시기 위해 총력을 다했다”고 설명했다.

강훈식(왼쪽 두번째) 대통령 비서실장이 미국 조지아주 포크스턴 구금시설에 수감됐던 한국인 노동자들이 돌아온 12일 인천국제공항 제2여객터미널에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 왼쪽은 박윤주 외교부 1차관. 공동취재사진

강 실장은 이어 “하루하루 노심초사하고 잠을 못 자면서 소식을 기다렸을 가족들과 한마음으로 지켜봐 준 국민 여러분에게도 이제는 불안한 마음을 달래고 푹 쉴 수 있길 바란다”며 “복귀하는 분들이 일상생활에서 안정을 찾을 수 있도록 심리치료 지원방안도 관심을 갖고 살펴보겠다”고 덧붙였다.

강 실장은 미국 비자발급과 체류 자격 시스템 개선에 대해선 “미국과의 업무는 끝났다고 생각할 때가 새로운 시작”이라며 “도널드 트럼프 미 대통령은 (비자체계) 문제 전반에 대한 점검을 요청하면서 숙련된 기술자의 경우 머물렀으면 좋겠다는 의지를 보였다”고 전했다. 그러면서 강 실장은 “트럼프 대통령이 언급한 새로운 비자를 만드는 방안을 포함해 미국 비자 발급 및 체류자격 시스템 개선을 추진할 예정”이라며 “한미 간 워킹그룹을 통해 추가적인 협의를 거칠 것”이라고 부연했다. 구체적으로는 “B1 비자에 대해 한미 양국이 해석 차이가 있다”며 “근본적으로 문제를 개편하는 데에는 시간이 걸리지만, 조속히 논의가 이뤄져 불신을 없애야 기업들이 안전하게 미국에 투자하고 일할 수 있다”고 했다.

강 실장은 또 “한·미는 동맹 관계다. 국민이 이번 과정에서 상처받고 속상해했지만, (동맹에) 걸맞게 당당한 대응을 할 것으로 믿으셔도 괜찮다”며 “저 개인적으로는 죄 없는 국민이 이렇게 된 것에 대해 우리 대통령도 관심을 갖고 있다는 점을 알리고자 이 자리에 나온 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지