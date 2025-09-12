경찰 고위직 인사 단행…5명 치안정감 승진

이재명정부 출범 이후 두 번째 경찰 고위직 인사가 단행됐다.

경찰청은 12일 한창훈 경찰청 생활안전교통국장, 박정보 경찰인재개발원장, 황창선 대전경찰청장, 엄성규 강원경찰청장, 김성희 경남경찰청장 5명을 치안정감 승진자로 내정했다고 밝혔다.

경찰청. 뉴시스

이들은 치안정감 자리인 경찰대학장, 서울경찰청장, 경기남부청장, 부산경찰청장, 인천경찰청장에 배치될 예정이다. 지난 2월 윤석열정부에서 승진 내정된 박현수 서울경찰청장 직무대리는 명단에서 제외됐다.

곽병우 경찰청 범죄예방대응국 치안상황관리관, 홍석기 경찰청 국가수사본부 수사국 사이버수사심의관, 유윤종 서울경찰청 치안정보부장, 고범석 서울경찰청 기동단장, 김원태 인천경찰청 인천국제공항경찰단장, 김영근 광주경찰청 공공안전부장, 이종원 경기남부경찰청 생활안전부장, 최보현 경기남부경찰청 부천원미경찰서장, 김종철 강원경찰청 생활안전부장 9명은 치안감으로 승진 내정됐다.

이번 승진 내정자들의 보직 인사는 이르면 다음주 이뤄질 것으로 예상된다.

