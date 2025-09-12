윤호중 “지자체 ‘계엄’ 가담 의혹 조사”…서울시 “깊은 유감”

윤호중 행정안전부 장관이 ‘12·3 비상계엄’에 지방자치단체가 가담했다는 의혹의 진상을 행안부 차원에서 조사하겠다고 밝혔다. 이에 서울시는 즉각 “정부마저 이성을 잃은 정치 공세에 휘둘린다면 어떻게 행정의 안정성을 유지할 수 있겠느냐”며 깊은 유감을 표했다.

윤호중 행정안전부 장관이 지난 9월10일 국회 행정안전위원회의 오송 참사 국정조사 기관 보고에서 보고하고 있다. 뉴스1

윤 장관은 12일 자신의 페이스북에 “계엄 당일 일부 지자체의 가담 의혹과 관련해 행안부의 자체 진상 조사를 실시하겠다”며 “더불어민주당 내란특검대응특별위원회의 행안부 자체 감찰단 구성 요청이 있었다”고 썼다. 윤 장관은 또 “철저한 진상 규명이 불법 계엄 사태 재발을 막는 첫걸음이자, 국민적 의혹 해소의 첫 단추를 끼우는 일”이라면서 “한 점의 의혹도 남지 않도록 신속하고 철저히 조사해 국민께 보고드리겠다”고 강조했다. 행안부는 구체적인 계획 등은 미정이라고 밝혔다.

이에 서울시는 “이미 여러 차례에 걸쳐 계엄 당일의 상황과 서울시의 조치 내용을 사실에 근거해 상세히 밝혀 왔다”며 “그럼에도 민주당 의원 등은 근거 없는 의혹 제기를 지속하고 있다”고 맞받았다. 이어 “그 압박에 행안부까지 정치성 조사에 나서겠다고 한다”면서 “정부는 어떤 경우에도 중심을 잃지 말아야 한다”, “서울시는 한 점의 의혹도 없음을 밝힘으로써 정치 공세에 당당히 맞설 것”이라고 날을 세웠다.

