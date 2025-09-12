파출소엔 6명…중국인 살리고 숨진 해경, 왜 혼자 출동했나

갯벌에 고립된 노인을 구하다 숨진 해양경찰관이 당시 단독 출동한 사실이 확인되면서 해경 내부 규정 준수 여부에 대한 논란이 제기되고 있다.

12일 해양경찰청 훈령 ‘파출소 및 출장소 운영 규칙’에 따르면 순찰차 출동은 불가피한 경우를 제외하고 2명 이상이 함께하는 것이 원칙이다.

지난 11일 인천 동구의 한 장례식장에 갯벌 고립 노인에 구명조끼 벗어주고 숨진 해경 고(故) 이재석 경장 빈소가 마련되어 있다. 연합뉴스

그러나 전날 새벽 인천해양경찰서 영흥파출소 소속 고(故) 이재석(34) 경사는 혼자 현장에 나갔다. 당시 파출소에는 근무자 6명이 있었지만 4명이 휴게시간이었던 것으로 알려졌다.

규정상 야간에는 근무자가 최대 3시간까지 쉴 수 있지만 출동 시에는 2명이 함께 나가야 한다는 원칙이 적용된다.

이 경사는 오전 2시7분쯤 드론 순찰 업체가 갯벌에 사람이 있다는 영상을 확인하고 출동했다. 그는 발을 다친 중국 국적의 70대 남성을 구조하던 중 밀물이 차오르자 자신의 부력조끼를 벗어 건네고 순찰 장갑을 착용시킨 뒤 육지로 이동하다가 실종됐다.

영흥파출소 다른 직원들은 오전 3시9분쯤 드론업체 요청을 받고 현장에 도착한 것으로 파악됐다.

고(故) 이재석 경사가 지난 11일 오전 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근에서 70대 중국인에게 부력조끼를 벗어주고 있는 모습. 인천해양경찰서

이 경사는 오전 3시30분쯤 실종 보고가 접수된 뒤 중부해경청 항공기와 구조대가 투입됐으나 6시간 뒤인 오전 9시41분 심정지 상태로 발견됐다.

고립된 남성은 해경 헬기에 의해 구조돼 병원으로 이송됐고 발 부상과 저체온증을 호소했으나 생명에는 지장이 없는 상태였다.

유족 측은 왜 단독 출동이 이뤄졌는지 명확히 밝혀야 한다며 철저한 조사를 요구하고 있다.

해경 관계자는 “휴게시간이라 하더라도 원칙적으로는 2명 이상이 출동하는 것이 맞다”며 “정확한 경위를 조사할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지