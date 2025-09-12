정청래 "우린 죽을고비 넘긴 동지"…與 ‘투톱 갈등' 봉합 수순

내란·윤석열·순직 해병 등 3대 특검법 개정안 처리를 둘러싸고 벌어졌던 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표간 갈등 노출이 수습 국면으로 접어드는 모양새다.

정 대표는 12일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “우리 안의 작은 차이가 상대방과의 차이보다 크겠냐”며 “우리는 죽을 고비를 넘기며 생사고락을 함께한 전우이자 동지”라고 말했다. 전날 있었던 자신과 김 원내대표간 갈등 노출에 대한 진화 차원의 발언으로 해석된다.

정청래 더불어민주당 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 오른쪽 김병기 원내대표가 정 대표의 발언을 듣고 있다. 뉴스1

앞서 김 원내대표는 국민의힘과 개정안에 대한 수정안을 도출했는데 이를 둘러싸고 정 대표와 김 원내대표간 마찰이 공개적으로 표출됐었다. 정 대표는 “당·정·대가 찰떡같이 뭉쳐 차돌처럼 단단하게 ‘원팀 원보이스’로 완전한 내란 종식과 이재명 정부의 성공을 위해 함께 뛰자”며 “이것이 시대정신이고 국민의 명령”이라고 강조했다.

야당과의 협상이 정 대표와의 교감하에 진행됐음을 시사하며 “정 대표에게 공개사과하라고 하라”고 했던 김 원내대표는 이날 최고위 모두 발언에서 특검법 개정안과 관련한 어떤 발언도 하지 않았다.

박수현 수석대변인은 최고위 뒤 기자들과 만나 당내 투톱 갈등과 관련해 “열 번 잘하다가도 한 번의 소통 미흡 문제로 혼란을 줄 수 있다는 것을 교훈으로 남겼다”며 “3대 특검법 개정을 통해 내란 종식에 대한 국민 열망에 부응하겠다는 것에 당대표와 원내대표 간 이견이 전혀 없다”고 강조했다. 그는 3대 특검법 개정안에 대한 여야 합의가 틀어지면서 정부 조직 개편 과정에 입법 미비가 생길 수 있지 않냐는 지적엔 “대통령도 정부조직법(개정)이 원활하지 않더라도 지혜롭게 대처하라고 했다. 예상됐던 문제인 만큼 당에서 대비를 할 것”이라고 했다. 백승아 원내대변인은 “오늘 정부조직법 개정안이 김병기 원내대표 이름으로 발의됐고 추가 법안은 국회 정무위원회 9개, 기획재정위원회 2개가 있는데 위원장이 국민의힘이라 빠른 처리는 어려울 수 있다”고 덧붙였다.

