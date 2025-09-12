한샘, 고급화 전략으로 불황 돌파한다

건설업계 불황으로 가구·인테리어 시장이 침체한 가운데 가구업계가 프리미엄 제품군을 강화하며 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있다.

한샘 매장 내부 전경. 한샘 제공

홈 인테리어 전문기업 한샘은 체험형 플래그십 매장과 글로벌 수입가구 유통 브랜드 ‘도무스(DOMUS)’를 통해 가구·인테리어 시장을 공략하고 있다고 12일 밝혔다.

한샘의 올 2분기 매출은 4594억원, 영업이익은 23억원으로 9분기 연속 흑자를 기록했다. 한샘 측은 “B2C(기업과 소비자 간 거래) 중심 리모델링, 프리미엄 제품군, 온라인 채널 강화가 실적 방어에 기여했다”고 평가했다.

한샘이 6월 재단장한 플래그십 논현의 상담 건수는 전년보다 68%, 매출은 35% 늘었다. 10월에는 부산 센텀 플래그십을 새로 단장해 거점 확대에 나선다.

도무스도 성장세를 보인다. 도무스 7∼8월 매출은 전년 동기보다 13% 성장했다. 7월 플래그십 논현에선 리뉴얼 오픈 효과로 월 매출 최고 실적을 달성하기도 했다.

도무스는 1999년 론칭 이후 유럽 유명 브랜드와 파트너십을 맺는 등 한샘의 고급화 전략에 앞장서왔다. 이탈리아의 칼리아(CALIA)와 포토코(POTOCCO), 독일 히몰라(himolla), 코이노(KOINOR) 등 다수의 명품 브랜드를 국내에 소개하고 있다.

한샘 관계자는 “최근 프리미엄 시장에서의 성과는 단기적인 매출 확대를 넘어 브랜드 가치 제고로 이어지고 있다”며 “플래그십 스토어, 도무스 등을 축으로 프리미엄 전략을 고도화해 홈 인테리어 시장에서 선도적 입지를 더욱 공고히 해 나갈 계획”이라고 말했다.

