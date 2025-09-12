셀프 설치·중고 거래되던 KT 초소형 기지국 범행 표적 됐나

통신 3사 모두 초소형 기지국(펨토셀)을 실내 통신 장애 해소 등에 빈번히 활용하는 상황에서 KT에서만 무단 소액결제 사건이 일어난 이유로 기기 관리가 부실했던 것 아니냐는 의혹이 떠오르고 있다.



범인들이 피해자들의 휴대전화 통신을 가로챌 때 쓴 초소형 기지국이 KT[030200] 통신망과 접속할 수 있었던 데는 다른 통신사들과 달리 아무나 초소형 기지국을 다룰 수 있었던 KT 관행이 배경이 되지 않았느냐는 의혹이다.

12일 연합뉴스 취재를 종합하면 KT가 2010년대부터 도입한 초소형 기지국의 대표 상품인 기가 아토 기기를 KT로부터 받아 LTE 통신이 잘 터지지 않던 집 안 등에 설치했다는 후기가 인터넷에서 발견된다.



2023년 초소형 기지국을 집에 달았다는 한 블로거는 "설치를 요청하니 별도의 이용료나 임대료는 없다고 안내됐고, 원래 기사가 직접 (설치)해주지만 제가 너무 바빠서 어쩔 수 없이 직접 제품을 받아 설치했다. 방법이 무척 간단했다"고 소개했다.



한 KT 직원은 "펨토셀을 설치하면 통신 속도가 빨라지기 때문에 KT 직원들도 직접 가져다가 설치하는 경우가 왕왕 있었다"며 "문제는 이사 갈 때 KT에 수거를 요청해도 가져가지 않아 빈집이나 상점에 방치되는 경우가 꽤 있었다는 것"이라고 전했다.



중고나라 등 중고 제품 판매 사이트에는 초소형 기지국을 판매한다는 글도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.



업계 관계자는 "불법 펨토셀이 KT 통신망을 어떻게 파고들었는지가 중요한 부분인데 원래 KT 소속이어서 관리번호(ID) 등이 부여됐던 기기를 손에 넣었을 가능성에 주목해야 한다"고 말했다.



전날 기자회견에서 KT 구재형 네트워크기술본부장은 " KT 초소형 기지국의 일부를 불법 취득해 개조했거나 특정 시스템을 만들어 초소형 기지국의 일부분을 떼서 옮긴 것으로 추정한다"고 말했다.



SK텔레콤[017670]과 LG유플러스[032640]는 초소형 기지국 관리에 대해 "전문 기사가 설치하는 것을 당연한 원칙으로 한다"고 밝혔다.



KT가 초소형 기지국 자산을 부실하게 관리하며 관리망에서 벗어난 기기를 구한 이들이 범행에 나섰을 수 있는 가능성을 시사하는 대목이다.



KT는 전국에 초소형 기지국 15만7천대를 운영 중으로 최근 무단 소액결제가 터지면서 최근 1년간의 이용자들의 기지국 접속 내용을 조사했다고 밝혔다.



다만, 최초의 이상 접속 기록이 언제였는지 여부는 알려지지 않아 사건 최초 발생 시점이 알려진 것보다 앞당겨질 가능성도 남아있다.

