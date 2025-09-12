네이버페이, 비상장주식 거래 플랫폼 ‘증권플러스 비상장’ 인수

네이버페이는 비상장주식 거래 플랫폼 ‘증권플러스비상장 주식회사(증권플러스 비상장)’ 지분 70%를 약 686억원에 인수했다고 11일 공시했다. 네이버페이 제공

네이버페이는 비상장주식 거래 플랫폼 ‘증권플러스비상장 주식회사(증권플러스 비상장)’ 지분 70%를 약 686억원에 인수했다고 11일 공시했다.

이를 통해 비상장주식 거래 시장의 제도적 안착을 선도하며, 스타트업과 중소혁신기업 등 첨단산업의 육성과 벤처 생태계 활성화에도 기여한다는 계획이다.

네이버페이와 증권플러스 비상장은 금융당국이 도입 예정인 ‘장외거래중개업’ 인가 절차를 거쳐 비상장주식 거래 시장의 제도화에 발맞춰 나갈 예정이다.

증권플러스 비상장은 2020년부터 금융위원회의 혁신금융서비스로 지정돼 서비스를 영위해 왔다.

비상장기업의 정보 투명성을 높이며, 비상장주식 거래 시장에 참여하는 스타트업과 중소혁신기업이 정확한 가치 판단에 기반한 투자 자금을 조달하는 선순환 구조를 안착시킨다는 계획이다.

이와 함께 모험자본 공급 활성화와 벤처 혁신 생태계 성장에 기여할 방침이다.

증권플러스 비상장은 지난달 기준 누적 가입자 167만명에 누적 거래건수 약 83만건, 누적 거래액 1조9000억원을 기록한 국내 최대 비상장주식 거래 플랫폼이다.

월간활성사용자가 1700만명에 달하는 금융투자 콘텐츠 플랫폼 ‘Npay 증권’ 서비스를 운영 중인 네이버페이는 이번 인수로 비상장주식 관련 콘텐츠 제공까지 서비스 범위를 확대하는 등 연계 시너지 방안을 모색할 예정이다.

네이버페이 관계자는 “제도화 흐름에 있는 비상장주식 거래 시장의 안정화뿐만 아니라 첨단산업 육성과 벤처 생태계 활성화를 창출할 수 있도록 다양한 금융서비스와의 시너지 방안을 지속 모색하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지