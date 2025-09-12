김종국 "속도위반 아냐…아내가 조용한 결혼 원해"

최근 비연예인 여성과 결혼한 가수 김종국이 결혼식 비하인드 스토리를 공개했다.

11일 유튜브 채널 '짐종국'에는 '호랑이 장가가는 날…(Feat. 런닝맨, 용띠클럽, 조나단, 강훈, 주우재, 서장훈, 쇼리 외)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 김종국은 "결혼을 축하해 주신 많은 분들께 감사드린다. 여러 사정으로 조용히 식을 치르느라 많은 이야기를 전하지 못해 죄송하다. 이해해 주신 분들께 감사드린다"고 인사했다.

이어 지인들에게 결혼 소식을 전하는 장면이 공개됐다. 갑작스러운 발표에 "속도위반이냐'는 반응이 나오자 김종국은 "결정을 한 지 얼마 안 됐다"고 말했다.

그러면서 "급하게 됐지만 속도위반은 아니다. 내 나이에 속도위반이면 복"이라며 웃었다. 또 어머니가 '미우새'에 안 나온 이유도 결혼 준비 때문이었다고 밝혔다.

이에 서장훈은 "어머니가 '미우새'에 안 나오시고 집을 산 걸 보고 눈치를 챘다"고 말했고, 유재석 역시 "집을 살 때부터 의도가 있는 것 같았다. 이제야 알겠다"며 축하 인사를 건넸다.

김종국은 결혼을 결심한 이유에 대해 "사랑하니까 하는 거다. 아내는 모든 게 장점"이라고 애정을 드러냈다.

그러면서 "아내는 당연히 연하다. LA와 관련 없는 한국인"이라고 밝혔다.

김종국은 비공개로 결혼식을 하게 된 이유에 대해 "아내가 될 상대가 조용히 했으면 하는 바람이 있다"며 "나도 조용히 하고 싶었다. 진짜 결혼하고 얘기할까도 생각했다"고 말했다.

이어 "우리 어머니가 '미우새'에 안 나오지 않나. 난 진짜 조용히 그냥 하려고 했다. 정말 가까운 지인들만 초대할 거다. 나랑 좀 친하고 가까운 사람들만"이라고 덧붙였다.

김종국은 지난 5일 서울 모처에서 비연예인 여성과 비공개 결혼식을 올렸다. 결혼식은 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에 함께 출연하는 유재석이 사회를 맡았고, 가족과 가까운 지인들만 참석했다.

김종국은 결혼 당일까지 철저히 장소를 비공개로 유지했고, 하객들에게도 전날에서야 알린 것으로 전해졌다.

