“독일, 佛 주도 이스라엘·팔레스타인 2국가 해법 지지할 듯”

독일이 팔레스타인을 이스라엘과 대등한 독립 주권국으로 승인하는 이른바 ‘2국가 해법’(two-state solution)을 지지하고 나설 것이란 언론 보도가 나와 주목된다. 독일은 제2차 세계대전 당시 홀로코스트(유대인 대학살)의 흑역사에 따른 원죄(原罪) 의식 때문인지 그간 국제사회에서 이스라엘의 가장 강력한 옹호자이자 후원자 역할을 자처해왔다.

독일 국기(왼쪽)와 이스라엘 국기가 나란히 나부끼고 있다. 독일은 2차대전 종전 후 국제사회에서 이스라엘을 가장 적극적으로 지지해왔으나, 최근 분위기는 예전과 많이 달라졌다는 분석이 지배적이다. 급기야 11일(현지시간) 블룸버그 통신은 “독일이 프랑스처럼의 팔레스타인을 이스라엘과 동등한 주권국으로 인정하는 ‘2국가 해법’ 지지 대열에 합류할 것”이라고 보도했다. 로이터연합뉴스

블룸버그 통신은 11일(현지시간) 독일 정부의 외교 정책에 정통한 어느 관계자를 인용해 “독일이 이스라엘·팔레스타인 분쟁과 관련해 프랑스 주도의 2국가 해법 제안을 지지하기로 결정했다”고 보도했다. 블룸버그에 따르면 독일 정부는 12일 그간 프랑스와 사우디아라비아 양국이 주도해 온 이 같은 내용의 유엔 총회 결의안 채택에 찬성한다는 입장을 밝힐 계획이다.

다만 로이터 통신을 비롯한 다수 외신은 “독일 정부를 상대로 블룸버그의 보도 내용을 확인하진 못했다”고 전했다.

프랑스는 최근 에마뉘엘 마크롱 대통령이 직접 나서 제80차 유엔 총회를 계기로 팔레스타인을 이스라엘과 동등한 독립국으로 인정할 것이란 방침을 발표했다. 마크롱은 현재 이스라엘군에 의한 점령 작전이 진행 중인 가자 지구 땅이 장차 팔레스타인의 영토가 돼야 한다는 점도 분명히 했다. 프랑스가 가장 먼저 행동한 뒤 캐나다, 영국 등 다른 서방 국가들도 그 뒤를 따랐다. 주요 7개국(G7) 가운데 3개국(영국·프랑스·캐나다)이, 유엔 안전보장이사회(안보리) 5대 상임이사국 중에선 미국을 뺀 4대국(영국·프랑스·러시아·중국) 모두가 팔레스타인의 주권을 지지하고 나선 셈이다.

그간 독일은 국제사회에서 이스라엘을 위해 미국 다음가는 우군(友軍) 노릇을 해왔다. 이는 2차대전(1939∼1945) 기간 히틀러의 나치 독일이 점령한 유럽 대륙 전역에서 자행된 끔찍한 학살로 유대인 약 600만명이 목숨을 잃은 참혹한 기억과 무관치 않다. 역대 독일 대통령과 총리들은 기회가 있을 때마다 “홀로코스트에 대한 독일의 책임은 영원하다”며 “우리는 결코 이를 잊지 않을 것”이라고 다짐해왔다.

하지만 2023년 10월7일부터 벌써 2년 가까이 가자 지구에서 진행 중인 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 유혈 분쟁이 독일의 국내 여론에 심대한 영향을 끼쳤다. 이 사건은 애초 하마스가 이스라엘을 기습해 민간인들을 살해하고 일부는 인질로 붙잡아 가자 지구로 끌고 간 것이 발단이었다. 이스라엘이 자위권을 발동해 가자 지구 공격에 나섰을 때만 해도 독일은 이를 적극 지지했다. 하지만 전쟁이 2년가량 계속되고, 그 과정에서 팔레스타인 민간인이 6만명 넘게 목숨을 잃으며 독일 시민들 사이에 반(反)이스라엘 분위기가 고조되기 시작했다.

프리드리히 메르츠 현 독일 총리(왼쪽)가 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 함께한 모습. 프랑스와 사사건건 대립한 전임 올라프 숄프 총리와 달리 그는 ‘외교 정책 등에 있어서 독일·프랑스가 철저히 공조해야 한다’는 생각이 강한 것으로 알려져 있다. AP연합뉴스

여기에 어린이를 위한 식량·약품 등 인도적 물자조차 턱없이 부족한 가자 지구의 참상이 널리 알려지며 독일 정부도 이스라엘과 거리를 두고 나섰다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 지난 8월 “가자 지구에서 이스라엘의 확전으로 민간인 수십만 명이 목숨을 잃을 수 있다”며 이스라엘에 대한 독일 무기 수출을 제한했다. 독일은 그간 미국 다음으로 많은 무기를 이스라엘에 공급해 온 나라였다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “독일 정부가 반유대주의에 경도된 대중과 언론의 압박에 굴복한 것”이라며 강한 불만을 토로하기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지