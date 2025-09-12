“이스라엘 나오면 보이콧”… 2026 유로비전 경연 ‘위기’

내년 70회를 맞는 유럽 최대의 가요 축제이자 경연 대회인 ‘유로비전 송 테스트’(Eurovision Song Contest)가 파행 속에 치러질 가능성이 제기된다. 일부 국가에서 “이스라엘 대표팀이 참여하는 경우 행사를 보이콧하겠다”는 입장을 내놓고 있기 때문이다. 이스라엘은 지리적으로 비(非)유럽 국가에 속하나, 1973년부터 유로비전 경연에 꾸준히 참가하고 있다.

유럽 각국의 공영 및 국영 방송사들로 구성된 유럽방송연맹(EBU)이 주관하는 유로비전 경연은 1956년 시작해 2026년이면 70년 역사의 금자탑을 세우게 된다.

이스라엘의 신인 가수 유발 라파엘. 지난 5월 스위스 바젤에서 열린 제69회 ‘유로비전 송 테스트’에 출전해 2위를 차지했다. 그의 입상은 유럽 전역에서 ‘이스라엘을 유로비전 경연에서 퇴출해야 한다’는 반발의 목소리가 터져 나오는 계기로 작용했다. EPA연합뉴스

11일(현지시간) BBC 방송에 따르면 아일랜드 공영 방송사는 내년 5월 오스트리아 빈에서 열릴 제70회 유로비전 경연에 이스라엘 대표팀이 출전하는 경우 아일랜드는 불참할 것이라고 밝혔다. 그러면서 “가자 지구에서 이스라엘에 의해 끔찍한 인명 피해가 발생하는 점을 고려할 때 대회 참여는 비양심적인 일이 될 것”이란 이유를 들었다.

아일랜드는 유로비전 경연에서 그간 7번이나 1위를 차지한 강국으로, 가장 최근에 우승한 것은 1996년의 일이다. 아일랜드에 이어 슬로베니아, 스페인도 ‘이스라엘이 참여하는 경우 2026 유로비전 경연을 보이콧할 것’이란 입장을 내비쳤다. 아이슬란드 역시 이스라엘 측의 움직임을 주시하며 EBU와 협의해 유로비전 경연 도전 여부를 결정할 계획인 것으로 전해졌다.

유로비전 경연은 전 대회 우승국이 그 다음 대회 개최권을 자동으로 따내는 독특한 구조를 갖고 있다. 올해 제69회 대회는 지난 5월 스위스 바젤에서 열렸고, 오스트리아를 대표해 출전한 JJ가 1위를 차지했다. 그에 따라 내년 대회 개최권이 자연스럽게 오스트리아로 넘어간 것이다.

11일(현지시간) 이스라엘군의 봉쇄로 심각한 식량 위기를 겪는 팔레스타인 가자 지구의 어린이들이 구호품 배급소 앞에서 배식을 기다리고 있다. AFP연합뉴스

바젤 대회의 경우 ‘노래를 통해 하나 되는 유럽’이란 유로비전 경연의 취지와 맞지 않는 불상사가 일어나 음악 애호가들의 눈살을 찌푸리게 한 바 있다. 이스라엘의 신인 팝 발라드 가수 유발 라파엘(24)이 ‘새로운 날이 떠오를 거야’라는 곡으로 2위를 차지한 것이 발단이었다. 2023년 10월 하마스의 기습 공격에서 가까스로 몸을 피한 사연으로 대중의 주목을 받은 라파엘은 “하마스가 방공호에 숨은 우리를 찾아내 총을 쏘고 수류탄을 던졌다”며 “이미 죽은 사람들 시신 아래 숨어 살아남았다”고 당시 기억을 떠올렸다. 그러자 결선 당일 반(反)이스라엘 시위대 200여명이 대회가 열리는 행사장 부근 거리에 모여 “라파엘의 공연을 즉각 중단하라”고 외쳤다.

빈 대회가 내년 5월 열리는 점을 감안하면 늦어도 올해 12월까지는 유럽 각국의 공영 및 국영 방송사들이 참가 신청서를 제출해야 한다. 그간 유로비전 경연은 매년 약 37∼40개의 팀이 기량을 겨뤄 왔다. 일각에선 ‘이스라엘을 퇴출하라’는 요구가 EBU에 의해 받아들여지지 않는 경우 내년 대회는 15∼20개국만 참여할 것이란 전망도 나온다.

