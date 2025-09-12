노원 상계·중계, 10.3만세대 대단지로 변신

서울시가 노원구 상계, 중계, 중계2 지구를 10만3000세대 동북권 중심도시로 거듭나게 할 재건축 마스터플랜을 수립했다.



11일 시에 따르면 제15차 서울시 도시·건축공동위원회에서 ‘상계(1·2단계), 중계, 중계2 택지개발지구 지구단위계획구역 재정비(안)’(위치도)이 수정가결됐다. 이번 재정비 계획에는 창동차량기지 일대 개발 등 공간적 여건 변화 및 사회·경제환경 변화를 고려한 노후 주거지의 기본적인 개발 방향과 가이드라인이 담겼다. 지난해 3월 오세훈 서울시장이 발표한 창동차량기지 일대를 첨단산업과 일자리 창출 거점으로 조성해 ‘강북 전성시대’를 다시 열겠다는 ‘강북권 대개조’ 계획이 본격화할 전망이다.

재건축이 추진되면 현재 7만6000세대로 구성된 상계(1·2단계), 중계, 중계2 지구는 10만3000세대로 바뀔 예정이다. 상계·중계·하계동 일대는 1980년대 ‘주택 200만가구 공급’ 정책의 일환으로 조성된 택지개발사업지로, 오랜 기간 주거 중심의 도시 기능을 수행해 왔다. 그러나 조성 후 30~40년이 경과함에 따라 단지 노후화가 진행되고 인구 구조 변화 및 생활양식의 다양화로 인해 새로운 주거 수요가 증가하면서 재정비가 요구됐다.



시는 2023년 4월 상계·중계·하계동 일대 택지개발지구 지구단위계획 재정비 용역을 착수하고, 19차례의 전문가(MP) 자문회의와 14차례의 주민설명회 및 관계 부서 실무 협의 등을 거쳐 재정비안을 마련했다. 이번 안에는 용도지역 상향을 통한 역세권 중심의 복합개발로 사업성을 높이고 자족 기능을 강화하기 위해 ‘복합정비’ 개념이 도입됐다. 복합정비구역 지정을 통해 단순 주거 중심에서 벗어나 다양한 복합용도를 수용함으로써 역세권 기능을 강화하고, 일자리·주거·문화가 어우러진 고밀 복합개발을 추진할 계획이다.



또 산과 수변이 어우러진 녹지생태도시 조성을 위해 중랑천과 수락·불암산을 연결하는 보행·녹지네트워크를 구축함으로써 정원도시를 구상했다. 아울러 생활·문화 중심의 보행일상도시 실현을 위해 공공보행통로와 연계한 키움센터, 체육시설, 개방형 커뮤니티시설 등 생활서비스시설을 도보 10분(반경 500m)마다 계획하는 등 도시 인프라를 재구조화한 것이 특징이다. 수변으로 열린 경관 창출 및 특화 디자인 도입으로 중랑천과 조화로운 경관 형성을 유도하면서 제3종일반주거지역은 150m, 복합정비구역은 180m 수준으로 높이를 설정했다.



시는 이르면 11월 재열람공고 이후 2025년 연내 지구단위계획 최종 결정(변경) 할 계획이다.



조남준 시 도시공간본부장은 “재건축 시기에 접어든 노원구 상계·중계·중계2 택지개발지구의 마스터플랜 수립을 통해 정비사업을 신속히 추진할 수 있게 되었으며, 이를 통해 주거환경의 질을 높이고 서울형 양육 친화단지를 조성해 아이 낳고 살기 좋은 도시로 탈바꿈할 것으로 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지