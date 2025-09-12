佛 20만 반정부 시위… 마크롱 퇴진 요구

프랑스 전역에서 약 20만명이 참여한 반정부 시위가 열려 주요 도시의 교통이 마비되고 수백명이 연행됐다.

프랑스﻿에서 '국가 마비' 운동 시위가 벌어진 가운데 10일(현지시간) 북부 도시 릴의 거리에서 시위대 중 한 남성이 프랑스 국기를 들고 시위하고 있다. AP연합뉴스

시위대는 ‘모든 것을 봉쇄하라’는 구호를 외치며 긴축 재정을 추진하는 에마뉘엘 마크롱 대통령의 퇴진을 요구했다.



10일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 프랑스 내무부는 이날 파리·렌·보르도·낭트 등에서 열린 550건의 집회에 약 19만7000명이 참여했다고 추산했다.



시위대는 불붙은 쓰레기통, 트랙터 등을 바리케이드로 활용해 도로, 학교 입구를 봉쇄했고, 경찰관을 향해 벽돌, 쓰레기통 등을 집어 던지기도 했다. 철도 노조 일부도 파업에 나서면서 지역 노선 열차 운행이 곳곳에서 지연되거나 일시 중단됐다. 시위 과정에서 불법 행위를 한 540여명이 체포됐다.



이번 시위는 이틀 전 사임한 프랑수아 바이루 전 총리가 지난 7월 내년 재정 적자를 438억유로(약 71조원) 감축하기 위한 정부 예산 지침을 발표한 이후 사회관계망서비스(SNS)을 중심으로 계획됐다. 애초 대형마트 불매, 대형 은행 카드 사용 금지 등 평화적 보이콧 방식으로 이뤄질 예정이었으나, 극좌 성향의 정치세력과 강성 노조가 가세하면서 시위·봉쇄 방식으로 변질했다. 특히 마크롱 대통령이 내각 붕괴 이후 측근 세바스티앵 르코르뉘 신임 총리를 임명하며 긴축재정을 지속하겠다는 의지를 드러내면서 기름을 부은 것으로 보인다.

