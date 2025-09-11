3명 숨진 세종 목욕탕 감전사고, 결국 업주 책임으로 귀결

연합뉴스

지난해 세종시 한 목욕탕에서 70대 이용객 3명이 감전돼 숨진 사고와 관련해 업주가 금고형의 집행유예를 선고받았다.

대전지법 형사10단독 장진영 부장판사는 11일 업무상과실치사 혐의로 기소된 조치원 소재 목욕탕 업주 A씨(60대)에게 금고 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

A씨는 2015년 목욕탕을 인수한 뒤 노후한 수중 안마기 모터를 장기간 점검하지 않고 방치해, 지난해 12월 24일 새벽 온탕에 전류가 흘러들게 한 혐의를 받았다. 이 사고로 목욕탕을 찾은 70대 남성 3명이 숨졌다.

경찰과 국립과학수사연구원 조사 결과, 사고 원인은 손상된 모터 전선 절연체였다. 전류가 모터와 연결된 배관을 따라 온탕으로 흘러 들어갔으며, 해당 모터는 27년 전 제작돼 누전 차단 기능이 없었다. 목욕탕 전기 설비에도 누전 차단 장치가 설치돼 있지 않아 감전 위험이 높았던 것으로 확인됐다.

재판 과정에서 A씨 측은 “수중 안마기의 사용 연한이 정해져 있지 않았고 절연체 손상을 예견할 수 없었다”며 무죄를 주장했지만 법원은 받아들이지 않았다.

장 부장판사는 “업주는 시설 이용 과정에서 발생할 수 있는 위험을 예측해 안전 조치를 취할 의무가 있다”며 “피고인은 9년간 전기 모터를 점검하거나 교체하지 않고 방치해 중대한 사고를 초래했다”고 지적했다. 다만 “3명이 사망한 중대한 결과가 발생했으나 유족과 합의했고 유족이 처벌을 원하지 않는 점을 참작했다”며 집행유예를 선고했다.

