코스피 12일 시총 규모별 지수 정기 변경…7개 종목 대형주 편입

코스피·코스닥 대·중·소형주 지수 구성종목 정기변경 결과가 12일부터 시장에 적용된다.



11일 한국거래소에 따르면 이번 변경으로 한화[000880], CJ[001040], 현대제철[004020], 이수페타시스[007660], 키움증권[039490], LG씨엔에스[064400], 에이피알[278470] 등 7개 종목이 코스피 대형주 지수에 신규 편입된다.

이재명 대통령의 취임 100일인 11일 전장보다 29.67포인트(0.90%) 오른 3,344.20으로 거래를 마치며 최고치를 기록한 코스피 종가가 서울 여의도 한국거래소 현황판에 표시돼있다. 연합뉴스

반면 LG이노텍[011070], SKC[011790], CJ제일제당[097950], 한미약품[128940], SK바이오사이언스[302440], 에코프로머티[450080], 시프트업[462870] 등 7개 종목은 대형주에서 중형주 지수로 적을 옮기게 됐다.



서울보증보험[031210], 달바글로벌[483650], 엠앤씨솔루션[484870] 등 최근 신규상장된 종목들이 중형주 지수에 편입된 것도 눈에 띈다.



코스닥 시장에선 지아이이노베이션[358570], 원텍[336570], 로보티즈[108490], LS마린솔루션[060370], 올릭스[226950], 아난티[025980], 코나아이[052400], 유일로보틱스[388720], 동성화인텍[033500] 등 20개 종목이 대형주 지수에 이름을 올렸다.



또, 위메이드맥스[101730], 나노신소재[121600], 제룡전기[033100], 엠로[058970], 파두[440110], HLB생명과학[067630], 두산테스나[131970], 에스피지[058610], 씨아이에스[222080], 컴투스[078340] 등 20개가 대형주에서 중형주로 변경됐다.



한국거래소는 매년 3월과 9월 선물옵션만기일 다음 영업일에 코스피·코스닥 시가총액규모별지수 정기변경을 실시한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지